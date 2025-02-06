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徐熙媛大S去世｜大S子女撫養權或歸汪小菲　 律師指徐媽想爭奪孫兒僅得1招可挽回

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撰文： 王明芳

發布時間： 55 分鐘前

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【徐熙媛/汪小菲/大S去世/大S子女監護權/大S遺產分配】大S徐熙媛因流感併發肺炎不幸驟逝，關於未成年子女的親權（監護權）和遺產分配，引發了一系列法律問題。台灣律師呂秋遠指出，根據台灣的法律，兩名孩子的監護權將自動歸於汪小菲，若果徐媽黃春梅想要回孫兒，僅1個方法可挽回。

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徐熙媛大S去世｜監護權將依法轉移另一方

近日，台灣律師呂秋遠於Facebook發文，表示在開工日聽聞大S在48歲的年紀過世，心情無法不受到影響。不過，大S這件事可能會有些法律上的問題得要處理，而且不容易解決，也就是未成年子女的親權。他指出根據台灣民法的規定，即使離婚後原本約定由一方行使監護權，但如果行使監護權的一方過世，孩子的監護權將自動轉移給生存的那一方。

在大S過世後，她的兩名孩子的監護權將依法轉移至汪小菲，即使大S已經再婚，因為具俊曄並未收養這兩名孩子，法律上他們之間的關係仍然只是姻親關係，親權依然由汪小菲行使。

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徐熙媛大S去世｜遺產由配偶及未成年子女共同繼承

在遺產分配方面，呂秋遠指出雖然目前的法律規定是由配偶具俊曄及兩名未成年子女共同繼承，每人各佔三分之一，但如果汪小菲成為兩名未成年子女的監護人，未來的遺產分配將可能引發不少爭議。

他稱汪小菲可能會以未成年子女的名義來取得對方的遺產，在過去的案例中也曾出現過類似情況。「若生父是個好人，或許會將財產信託，等孩子成年後再使用；但若生父心懷不軌，則未來可能會面臨各種訴訟。」

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徐熙媛大S去世｜僅這方法可挽回

呂秋遠建議，如果汪小菲想要將孩子帶走，大S的家人仍然可以透過法院請求改訂監護權，依據「變動最小原則」和「未成年子女意願」來爭取孩子的監護權。然而，除非汪小菲願意妥協，否則這樣的訴訟將會非常艱難。在遺產的部分，則只能希望汪小菲能夠願意進行信託，無論如何，這些情況都充滿了變數。

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