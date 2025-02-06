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校園動態︱保良局甲子何玉清中學試後送驚喜　校園變主題樂園予學生放鬆減壓

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 54 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

保良局甲子何玉清中學試後送學生驚喜。

保良局甲子何玉清中學】「學習有時，玩樂有時」，保良局甲子何玉清中學相當欣賞同學們認真努力應付第一學期考試，第二學期伊始，學校特意為同學安排「試後小驚喜」，讓同學盡情玩樂，好好放鬆心情。

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校長專訪︱東區英中聖馬可校長親授面試貼士+育兒心得　校長媽媽教仔重視價值觀

猶記得兩年前的考試後，我們全校師生一同前往迪士尼樂園遊玩；去年考試後，校長、各位老師和家長義工們悉心為同學籌辦了別開生面、愛心洋溢的「甲子YUMMY DAY」，用心炮製鮑魚雞粒飯、「甲子章魚燒」、焦糖爆谷等美食，讓同學們大飽口福；本年度「甲子FUN DAY」秉承關愛同學的精神，融入運動元素，讓同學在試後發洩體力、強身健體。

當日學校宛如一個樂園，設有六大園區讓同學體驗各種運動項目：匹克球、欖球、芬蘭木柱、健球、乒乓球和旱地冰球，同學們在專業教練的指導下躍躍欲試。專業教練全是我們甲子的老師和校友，例如袁正初老師是中國香港匹克球隊的教練、楊流明老師是乒乓球國際裁判、Mr.Thabiso更是欖球教練，甲子可謂人才濟濟、臥虎藏龍！

「甲子Fun Day」設有不同的小遊戲攤位，讓同學們在攤位中一展身手，與同學比拚較量，「甲子夾波子王」、「甲子籃球神射手」、「甲子單車王」、「甲子扭計骰王」等殊榮亦在歡呼喝采聲中誕生。遊戲過後，同學們可到「甲到寶」夾取薯片作為小獎勵，大家都樂在其中。

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去年於「甲子YUMMY DAY」廣受歡迎的「甲子章魚燒」載譽歸來！家長義工們聯同甲子學生，一同精心製作香味撲鼻的「甲子章魚燒」。同學們經過連番運動後，早已飢腸轆轆，迫不及待在「甲子章魚燒」攤位前排起長長的人龍，等待用手中的遊戲券換領新鮮出爐的「甲子章魚燒」，大快朵頤！

校長、各位老師、家長和同學一起齊集操場來一幀大合照，紀錄一下甲子師生的青春可愛笑臉。再次感謝全校的付出和投入，讓甲子學生們能在忙中作樂，舒展筋骨，願甲子師生繼續互勵互勉，以HYCer「躍動」的精神積極迎接下學期，讓甲子學生在充滿師長關愛和支持的氛圍下茁壯成長！

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