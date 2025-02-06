公務員｜公務員事務局：本屆政府不會以立法方式處理侮辱公職人員行為

▲ 公務員事務局今日指，本屆政府不會以立法方式處理有關侮辱公職人員行為。（梁偉榮攝）

公務員事務局今日指，本屆政府不會以立法方式處理有關侮辱公職人員行為。

若推行立法會具相當挑戰性及爭議性 如須考慮如何界定侮辱行為

公務員事務局局長楊何蓓茵今日致函務員及資助機構員工事務委員會強調，政府絕不容忍侮辱公職人員行為的情況，並理解不同持份者對侮辱公職人員行為的關注，

不過，環顧不同司法管轄區，專門禁止對公職人員作出侮辱行為的法例並不常見，如要推行相關立法工作會具相當挑戰性及爭議性，例如須考慮如何界定侮辱行為等。

楊何蓓茵續指，目前香港的法例已經有就可能對公職人員造成阻礙或傷害的行為訂立罪行，包括《公安條例》（第245章）下的公眾地方內擾亂秩序行為罪（第17B 條）及《簡易程序治罪條例》（第228章）下的抗拒或阻礙公職人員罪（第23條）等。他認為，考慮到這些情況，政府認為目前未有需要以立法方式處理有關侮辱公職人員的行為。

局方指，民政及青年事務局聯同保安局和公務員事務局已經與各中央評議會職方及主要公務員工會代表溝通，告知並解說本屆政府不會以立法方式處理有關侮辱公職人員行為的決定。

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