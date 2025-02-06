港法交流｜民建聯訪法國　邀藍帶廚藝學校在港設分校　

▲ 民建聯副主席周浩鼎透露，此行成果豐碩，包括和法國藍帶廚藝學校Le Cordon Bleu初步磋商在香港設立分校的可行性。（民建聯供圖）

民建聯聯絡拓展委員會於上月底訪法國巴黎7天，與法方不同企業、單位及青年會面交流，訪問團團長、民建聯副主席周浩鼎透露，此行成果豐碩，包括和法國藍帶廚藝學校Le Cordon Bleu初步磋商在香港設立分校的可行性。

另外，民建聯代表團和一家法國知名藝術科技公司探討了在香港通過現場視覺藝術對古跡進行活化的可行性，並和一家船務驗證企業交流了發展新型航運驗證業務的經驗。民建聯稱，會繼續跟進訪問成果，爭取可行的合作項目得以落實。

訪問團亦拜訪了中國駐法國大使館，講述此行促進人文交流的宗旨，簡介民建聯過去「聯通世界」的工作，並就香港在「一國兩制」下發揮民間外交的角色，持續助力國家發展的情況交換了意見。

訪問團也參訪了巴黎著名大學Sciences Po（巴黎政治學院），與管理層會面交流，制定香港實習計劃，由民建聯協助組織機構，提供機會讓該校就讀學生前往香港不同機構實習。訪問團還與一批曾經在香港修讀部分課程的畢業生會面，聽取他們的想法及意見，以探討如何促進更多法國學生來港就讀，或吸引他們到香港實習等。



訪問團團員、立法會議員梁熙補充，協助組織 Sciences Po 就讀學生來港作短期實習，有助雙邊青年交流，可在當地起示範作用，為將來更多青年交流起引導性作用。

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