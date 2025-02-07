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醫療事故｜31歲人妻產後現「陰道排便」後遺症　怒告醫生力數2大離譜做法索賠

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 50 分鐘前

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【心臟驟停／搶救／猝死／上班】超誇張！新加坡一名媽媽生產時，突遭醫生拒絕剖腹，無視她的意願強進行自然產，期間更不當擠壓她的腹部，導致其會陰嚴重撕裂、出現產後糞便由陰道漏出的後遺症。女事主事後身心及生活皆受到嚴重創傷，怒告醫生失職、要求索償。

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Sick問識答
Sick問識答｜產後尿滲恐誘抑鬱風險？　醫生拆解成因+4大高風險人士

綜合《聯合早報》及新加坡媒體報道，31歲程姓婦女於2020年5月2日凌晨入院待產，並於翌日誕下第一胎女兒，惟生產期間她的子宮頸一直到生產前夕都未完全擴張，於是在孩子出生前一個小時，簽下緊急剖腹同意書，但醫生卻在生產期間突然放棄緊急剖腹，在未經同意下擅自用手將開了4cm的子宮頸，強行擴張到了10cm，期間更不當推壓她的腹部助產，令她的會陰撕裂。

事主產下女兒後幾個月，陰道排便卻出現陰道排便的後遺症，回診時向醫生反映，對方卻表示這是「直腸陰道瘻管（Rectovaginal fistula）」，主要是生產時嬰兒肩膀所造成產道撕裂傷，令陰道及直腸形成廔管，導致糞便由大腸跑到陰道。

生產後遺症｜產後身心受創 怒告醫生要求索賠

事主之後患上產後憂鬱及創傷壓力心理障礙，以往曾與丈夫決定要生3個孩子，可惜後遺症除了影響到婚姻生活及親子關係外，亦影響到了日後受孕，加上為了療傷及適應新生活，令她被迫放棄了原本的工作，身心都受到極大影響，故而怒告醫生，要求賠償精神及相關收入損失。

面對指控，涉事58歲邱姓醫生拒認疏忽，堅稱自己剖腹前發現她的子宮頸已自然擴張，推壓其腹部是為了加速產程，並沒有耽誤及使用儀器下，妥當為事主順利接生，事後發現對方會陰撕裂後亦有及時縫合傷口，是合理的做法。

生產後遺症｜涉事醫生拒認疏忽 反斥：把氣發在醫生身上

報道指，事主懷孕2個月時便已向邱姓醫生多次表示，自己母親當年因子宮頸擴張不夠大，需要臨時由自然分娩改成緊急剖腹，因此對自然分娩感對擔心，而對方則告知她選擇自然分娩不會有問題。

事主後來到其他醫院進行腸道專科手術治療，順利康復，而邱姓醫生辯護律師於法庭上拒認疏忽，表示不曾用手強行擴張事主子宮頭，聲稱對方子宮頸是自然擴張，又強調過程中一切都是合理決定，出現直腸陰道瘻管亦非他的過錯，表示理解事主產子後出現壓力及適應問題，產後出現後遺症理應接受治療，但對方卻選擇「把氣發在」邱姓醫生身上。目前案件仍在審訊中。

同場加映｜產後抑鬱8大病症

TOPick曾訪問精神科專科醫生何浩賢，講解高危患病因素、常見症狀等，表示產後抑鬱症狀分輕、中及重度，輕症患者會常感不開心，勉強仍可湊到小朋友；嚴重的可出現幻覺、想輕生甚至殺死BB。根據數字，13%至19%的準媽媽有機會患上產後抑鬱。

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同場加映｜「愛丁堡產後憂鬱量表」評測產後抑鬱風險

精神科專科醫生何美怡醫生亦曾表示，「產後抑鬱症」其實可分為3種類型。第一種是「Baby Blues」，往往是產後數小時或數天內發生的情緒不穩，症狀大多數於短時間內消失；第二種是「Postnatal Depression」，皆可於男、女性身上出現，普遍在產後至一年內發生；第三種是最嚴重及最少見的「Postpartum Psychosis」，患者會出現思覺失調症狀，大多於產後一個月內發生。

何醫生指出，「愛丁堡產後憂鬱量表」（EPDS）是一套普及而有效的評估工具，有助產後婦女及早識別患上產後抑鬱症的風險，以便給予適切治療及支援。

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何醫生提醒，得到上述分數不一定代表已患病，需視乎這些症狀如何影響生活、影響照顧小朋友、影響與家人相處等，而且評測量表的問題不一定囊括所有症狀，仍需交由醫生作進一步評估及判斷。

資料來源：聯合早報

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