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徐熙媛大S去世｜小S兩月前自揭負責籌備家族旅遊　被爆3晚溫泉住宿逾10萬S媽嫌貴不想去

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撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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小S自爆負責策劃家族旅行，沒想到如今姐姐大S一去不返，令人難以接受。

【徐熙媛/大S去世/小S/徐熙娣】台灣女星徐熙媛（大S）於新春期間與家人去日本旅行，不幸患流感併發肺炎逝世，終年48歲。早於去年12月，妹妹徐熙娣（小S）於節目中透露，自己正籌備家族旅行，而且大呻困擾，因為要計劃行程，媽媽更一度嫌貴不想去，令人猜測正是新年日本之旅，有網民又指出，她們今次入住的箱根溫泉旅館，3晚價錢逾10萬元，十分昂貴！

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徐熙媛大S去世｜小S去年12月透露正籌備家族旅行

大S於家族日本旅行途中突然病逝，讓家人傷心欲絕，網民發現小S在12月11日播出的《小姐不熙娣》裡，就曾提到這次家族旅行，她表示，因她們家每年都會組織一起出遊的活動，今年輪到她負責和策劃，日本是她選擇的目的地，整個行程11月就定下來。

她當時還說：「家族旅遊是很令人困擾的事，因為我現在正籌備家族旅遊，你就會發現Oh my god，家人怎會這麼機車，這一次是由我主辦，我來handle一切，還要一直跟他們check這行程你們OK嗎，就會有個特別討厭的家人跳出來說，『我覺得妳那個觀光景點，感覺像一般人會去的，我想要一些再更好一點的東西』，我想去那種地方就是泡溫泉和走馬看花，是要多怎樣。」

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徐熙媛大S去世｜S媽曾嫌旅程太貴：老娘不想當冤大頭

小S說經過家人挑剔後，媽媽（S媽）就會打圓場說：「妳安排，辛苦了，寶貝」，她規劃完後，就會告訴媽媽價格、行程等，媽媽不捨得花那麼多錢，並回說：「這個價錢我不想去，老娘不想當冤大頭，我寧願留在台北，去看我的家人、顧狗。」如今重溫這影片，令人倍感唏噓。

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徐熙媛大S去世｜網民爆大S一家入住箱根的溫泉旅館

此外，有網民於《小紅書》圖文並茂指大S一家9個人入住的箱根旅館，住3晚要人民幣十多萬，該網民指箱根是著名的溫泉之鄉，也是遊客首選溫泉聖地，這裡的酒店平時價格就很昂貴，過年時的價格更要翻倍，還不一定能訂到房間。

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徐熙媛大S去世｜指酒店除了貴挑不出其他毛病

大小S一家在箱根入住的是一家叫初花的酒店，是當地老牌的溫泉酒店，近兩年重新裝修過，風格偏現代，房間的陽台就有泡池，可以直接在房間裡泡溫泉，地理位置也算優越，距離附近的鐵路站車程20多分鐘。除了價格昂貴挑不出別的毛病，酒店平日房價最低也要人民幣7,000元左右一晚，每個房間多住一個人就要多加3,000、4,000元的費用，過年期間房費就要逾萬元，而且所有房間已經全部訂滿。

該網民又表示，大S一家這趟旅程共9個人，至少要訂4個房間，大S具俊曄一個房間、小S與老公許雅鈞一個房間、S媽帶著小玥兒、小霖霖一個房間，小S兩個女兒一個房間，一行人是29號到達箱根，1號離開，一共住了3天，因此，如果她們突然取消箱根之旅，就會損失十多萬人民幣酒店房錢。

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