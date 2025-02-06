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香港藝術月2025｜ComplexCon香港公布門票發售　Metro Boomin + ZICO任領銜表演嘉賓

休閒消費

發布時間： 1 小時前

最後更新： 53 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

ComplexCon 香港 2025邀得國際頂尖音樂人 Metro Boomin 及 ZICO 擔任領銜表演嘉賓。

ComplexCon 香港宣布Complex Live ! 萬眾期待的表演陣容，由殿堂級音樂製作人Metro Boomin及韓國音樂鬼才ZICO擔任領銜表演嘉賓，將在今年 3月21至 23 日連續3日演出前所未有的視聽盛宴。

ComplexCon 香港今年更擴大規模，將於亞洲國際博覽館 3、6、8、及 10號展館舉辦潮流市集，並於Arena舉行 Complex Live! 演唱會，為樂迷帶來頂級流行文化體驗。

韓國人氣饒舌歌手 B.I，他的個人專輯《TO DIE FOR》在 Billboard 二百大專輯榜上引起轟動。

今年的音樂陣容繼續雲集國際以及亞洲區的頂尖流行音樂人才，包括美國饒舌團體 Migos 的創始成員 Quavo、韓國饒舌歌手 B.I 和 CHANGMO、大中華地區嘻哈代表、來自成都的饒舌團體 Digi Ghetto，加上廣東話 Hip Hop OG 歐陽靖 MC Jin 和香港新晉音樂人 JACE 為樂迷展現各地人氣音樂風格，韓國製作人 Lil Moshpit 和 饒舌歌手 SIK-K，日本饒舌歌手 ¥ellow Bucks 及 人氣模特兒及兼 DJ Shuzo，為樂迷帶來亞洲嘻哈的新浪潮音樂。

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ComplexCon 香港今年更邀請了國際著名當代創意藝術家 Daniel Arsham 擔任全球藝術總監，為 ComplexCon 整個活動體驗融入其標誌性的「Future Relics」（未來遺跡）風格。Arsham 將以前瞻性的藝術理念重新演繹流行文化與當代藝術，為ComplexCon 帶來創新前衛的形象及藝術維度。

Complex 潮流市集將由國際當代創意藝術家及 ComplexCon 2025 全球藝術總監 Daniel Arsham 策 劃，展出其專為活動而設計的獨家商品系列。

ComplexCon 門票資訊概覽

ComplexCon 香港設有多種單日門票及套票組合，滿足不同潮流愛好者需要，讓粉絲們在整個週末盡情投入這場潮流文化盛會！

單日潮流市集門票定價為港幣$388，潮流市集連 Complex Live! 演唱會門票由港幣 $988 至 $1,788，另外還有 $4,988 VIP 套票，套票包含 3 天完整體驗、優先入場、限定獨家商品等額外福利！

滙豐信用卡及滙豐 Mastercard 扣賬卡持卡人更可享獨家優先購買「HK$1,788 門票」、「HK$1,388 門票」及「HK$988 門票」。

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發售日期及售票平台：

• 滙豐信用卡及滙豐 Mastercard 扣賬卡獨家優先訂票： 2025 年 2 月 10 日下午 4 時至 2 月 11 日晚上 11 時 59 分，於 Cityline 優先開售，售完即止。

• 公開發售：2025 年 2 月 12 日下午 4 時於 Cityline、Trip.com、貓眼、攜程發售。

ComplexCon 香港獲香港特別行政區政府「文化藝術盛事基金」支持，將於 2025 年 3 月 21 至23 日期間登陸亞洲國際博覽館，為全球知名的「香港藝術月」打響頭炮。

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