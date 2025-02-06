903發賀歲波︱「903 UNITED」奪金牌　林家熙大讚林海峰超勁

▲ 林海峰大騷球技。

由叱咤903主辦《903 發 賀歲波》在昨日大年初八（2月5日）在車路士足球學校順利舉行，叱咤903《在晴朗的一天出發》、《口水多過浪花》、《聖艾粒 LaLaLaLa》及《強大人 Get Set Go》的代表結集足球組成「903 UNITED」出賽。

今場賀歲波更邀得多位歌手及藝人好友，分別組成「FC3」及「二月五號足球隊」上陣比拼，於足球場上展開連場激鬥。

《903發賀歲波》為7人足球賽，採用單循環賽制，共進行3場比賽，每場賽事30分鐘，每場勝方得3分，負方得0分，賽和各隊得1分，由3支隊伍「903 UNITED」、「FC3」及「二月五號足球隊」爭奪金、銀、銅牌。

903發賀歲波︱馬啟仁現場評述

「903 UNITED」隊員包括：林海峰、黃志淙、當奴、傑朱、余德丞、阿強、Jeff、天欣、Agent L、香港足球代表陳肇鈞、蔡子濤、陳正勤、陳加邦及鍾景恆，並由丘建威擔任教練。

「FC3」集合音樂界台前幕後，成軍後首場公開比賽，隊員包括：洪嘉豪、柳應廷、胡子彤、林家熙、吳肇軒、陳家樂、周志文、馬志威、黃溢濠、黃梓僑、李子俊、吳家偉、鄭敏、文國駿及香港足球代表蘇宸褕（灰熊），並由陳偉豪擔任教練。

「二月五號足球隊」網絡成軍，隊員包括：YanTing 周殷廷、許賢、米爺、朱Mic、蘇致豪、贊師父、近南哥、文Sir、Mario Hau 孝仔、Ern9、含爺、狼少、良少、阿 J、雞翼、香港足球代表范俊業及顏卓彬，並由陳浩然擔任教練。

賽事由馬啟仁（Keyman）現場評述，吳兆庭及譚伯得擔任裁判，並邀得一眾樂迷到場力撐。

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903發賀歲波︱「903 UNITED」贏得金牌

首場賽事由「903 UNITED」對戰「FC3」，「903 UNITED」隊長林海峰、香港足球代表陳正勤及陳加邦各入一球，以3比0大勝「FC3」。第二場賽事由「二月五號足球隊」對戰「FC3」，輸了首仗的「FC3」，由洪嘉豪及黃梓僑各入一球，以2比0取得勝利。

第三場賽事由「二月五號足球隊」對戰「903 UNITED」，香港足球代表顏卓彬為「二月五號足球隊」先入兩球，余德丞施展帽子戲法，連入3球,陳加邦再入 1 球，「903 UNITED」以4比2反勝。

最後，「903 UNITED」贏得《903發賀歲波》金牌，銀牌及銅牌則由「FC3」及「二月五號足球隊」分別奪得。

在第二場賽事「FC3」對戰「二月五號足球隊」，洪嘉豪踢入致勝一球，賽後指:「守龍嗰個係職業龍門范俊業哥哥，其實細細個已經聽阿爸講范俊業有幾勁，今次有機會同范俊業踢波，我仲入咗個legend波，都覺得自己成為一個legend，真係好開心。上次903 AllStar足球賽又輸，今次又輸，希望可以攪多啲大型足球賽事畀我哋報多次仇。」

903發賀歲波︱林海峰超強勁

風之子柳應廷（Jer）上次903 AllStar足球賽大玩帽子戲法，Jer對於今場未能入波，指：「今場試射咗4、5 腳，雖然未能入波，都已經覺得好難得。因為我喺賽前定下目標，就係要入范俊業，但原來真係好難。其實另外兩隊嘅實力都好強，大家落到場比賽，想贏嘅決心都好強。特別係港超聯球員好犀利，1個扭3個，引晒啲球員過去。今日我哋輸，主要因為太緊張。」

負責踢中後場的胡子彤指，「我今日盡力做防守同埋傳波畀佢哋，第一場發揮得唔係特別好，好多隊友都好少有正式比賽，相對綁手綁腳。第二場就調整好心態，好彩有教練陳偉豪幫手。FC3逢星期六就會練波，想每個星期嘅閒日都可以約一場友賽，我哋真係當一個球會去做，想有恆常訓練同比賽，同埋做school tour。今日係我哋FC3成軍後首場公開比賽，今日嘅表現係100分，因為第一次同大家見面，心態其實好好，而球技就會繼續努力練好啲。」

林家熙擔任FC3隊長，指：「今日嘅表現未如想像，畀自己70分，太多顧慮。Jan哥哥（林海峰）超勁，佢喺比賽中會隱形咁，但突然又會出現，以為佢踢緊職業。之後我哋FC3想報7人或11人聯賽，球會要交會費，會keep住練波，仲希望去到唔同嘅中學踢school tour，拉近同中學生嘅距離。」吳肇軒指:「其實我係初次接觸足球，今日無大失誤已經好開心，兩隊都比我哋想像中強。」

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