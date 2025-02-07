移英夫妻｜港夫婦移英4年現感情危機　港女力數丈夫3宗罪：好似越行越遠

▲ 人妻表示移民英國四年，雖然生活平淡安穩，但感覺與丈夫步伐越來越不同。

【移民/移民英國】移民他國存在文化差異的問題，與伴侶間亦可能浮現更多不同的新挑戰。一名人妻上網哭訴，與丈夫移民英國數年，發現與對方的相處上產生越來越多的分歧，令人妻忍不住哀道，「移英本期望係新開始，可惜大家卻越行越遠...」

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移英問題｜因政治及工作壓力等問題移民

日前，該名人妻在社交平台Threads發文，她透露與丈夫沒有小孩，當初因為政治、工作壓力大及房屋細小問題，所以決定移民。兩人至今移英四年，在當地有穩定的工作，並且已買了樓及車子，

生活係冇香港咁多姿多彩，但壓力比香港細，屋又比香港大，大家都冇後悔移民。

移英問題｜與丈夫在旅遊、日常興趣等三方面不夾

但是，看似平靜舒適的生活卻暗藏漣漪，人妻指出移英後發現與丈夫有三方面「夾唔到」，第一，丈夫只喜歡東南亞如台灣、日本、韓國等地旅行，但實行並不容易；第二，丈夫對其他的歐洲城市完全不感興趣，平常朋友們相約兩人去踩單車、露營、倫敦遊玩等也提不起勁，所以人妻透露兩人在假日時會選擇留在家中，「佢打機，我睇書煲劇…」

第三，人妻提到英國人習慣自己維修家中的大大小小問題，以及會打理和修剪後園的花草，但是，丈夫卻對此不聞不問，人妻對此感到十分「無癮」，

眼見有人整到花園好靚真係好羨慕。

對於以上的問題，人妻坦言有跟丈夫溝通，但是沒有任何的結果及改變，令她無奈地感慨兩人的步伐越發不一致，並且越走越遠。在文末，人妻更標記了「英國離婚」四個字，隱約感覺到兩人的關係頗為緊張。

同場加映：4個破壞夫妻關係的因素

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移英問題｜網友認為夫妻間要多遷就：尊重伴侶的喜好

帖文一出，引起網友的熱烈討論，不過基本是一面倒的力撐其丈夫，「你同你先生結婚前，唔係知佢係咁嘅人，係香港就會一齊跑步、行山、踩單車？黎英國先知佢打機同懶散？」、「點解老公一定都要鍾意打理後花？點解老公一定要陪你去旅行？你當初同佢一齊應該唔係為咗呢幾樣嘢，但點解移咗民你要求佢多多？」

不少網友分享自己的夫妻之道，勸勉人妻要互相包容，「我住澳洲。我老公最鍾意搞埋晒啲花花草草。我就最憎。我仲要有花份症。但沒有問題，他有他喜歡我有我不喜歡。為什麼你喜歡的你的伴侶一定要喜歡？大家是個體，要懂得尊重及接受伴侶的喜好。」

移英問題｜人妻坦承有更核心問題：丈夫不願陪自己面對問題

有人更洞識到兩人間的相處應該存在其他的隱憂，對此人妻也忍不住坦承，認為對方不願陪伴自己一起面對問題，

第三年我剛剛考到車牌，喺停車場發生意外，要報保險要去警署，我徬徨之際，曾經喊住叫佢幫手，大家都唔熟悉呢度程序，佢完全冇理我，最後只靠自己上網搵資料兼獨自面對。

移英問題｜網友建議先改變想法及態度

有網友指，人妻的情況也是不少移民夫妻的經歷，他建議人妻可以嘗試尋找婚姻輔導，如若不果，或者先改變自己的想法及態度，「或者先試下唔好要求佢做野（除左係佢自己都認同要做的份內事），唔好放負，唔好輕易就投訴，嘗試令大家嘅關係平靜一點。但繼續平時食飯去街閒談，是平靜不是冷戰，慢慢會搵到出路。」

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