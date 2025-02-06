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日本旅遊｜3大必睇雪祭 2,000盞天燈浪漫升空+閃耀雪燈之路

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

雪季看似快將完結，但日本的雪祭仍然一浪接一浪。除了受歡迎的札幌雪祭、山形縣藏王樹冰，其實日本各地都有雪祭，立即去文了解賞雪秘境攻略！

以下為你盤點二月中至三月上旬的雪祭盛會，助大家捉緊雪季的尾巴，欣賞絕美景色。

1/ 新潟縣津南雪祭

全世界降雪量數一數二的新潟縣津南町，每年雪祭都是備受期待的盛會。今年的津南雪祭將於3月8日舉行，白天會場化身成滑雪樂園，雪上摩托車、超長雪滑梯都有得玩，更邀來當地舞蹈學校學生、樂隊及DJ在舞台上表演，共度這場慶典。會場亦設屋台攤檔，多款當地美食如暖笠笠的豬肉味噌湯，以越光米製作的飯糰等都有得食。

一邊放天燈，一邊欣賞煙火綻放。（活動官網）

雪祭入夜後才是重頭戲，現場將施放逾2,000盞天燈，點亮這片雪白無垠的大地，猶如重現《魔法奇緣》內的夢幻美景。壓軸出場的還有煙火表演，將浪漫氣氛再昇華，屬一生人必看一次的難忘美景。

日期：3月8日
時間：11:30am至8pm
地點：新潟縣中魚沼郡津南町秋成12300（新格林匹亞津南會場）
活動官網：請按此

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2/ 小樽雪燈之路

沿着小樽運河走，可欣賞由居民親手打造的光之藝術，一顆顆手工製作的雪燈在冬夜閃耀，洋溢浪漫幸福的氣氛。雪燈每晚5至9時準時亮起，遊客更可購買留言蠟燭，於雪地留下心意。

除此之外，河上亦有燭光隨水漂流，不同會場亦擺放了各樣的雪雕裝置、雕花蠟碗燈，共同打造這片夢幻雪景。燈光映照運河旁的大正時期倉庫建築，別具風味。另外鐵手宮綫遺跡、朝里川溫泉亦是必去之選。

入夜後的小樽雪燈之路非常浪漫。（iStock圖片）

日期：2月8日至15日
地點：小樽運河、舊國鐵手宮綫、朝里川溫泉等市內各處
活動官網：請按此

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3／岐阜縣平湯大瀑布結冰祭

納入日本百大瀑布的平湯大瀑布，每逢冬季都會結冰，變成一道逾60米高的巨形冰柱，結冰祭在瀑布周邊打上藍綠色的燈光，更添奇幻。這片壯觀的景象每年都會吸引大批遊客朝聖，但要看這片美景亦不容易，於攝氏零度以下的天氣走約20分鐘才能抵達。幸而辛苦過後必有回報，會場設有美食攤檔，更有傳統表演、冰雕裝置、煙火大會等，有得食也有得玩。

平湯大瀑布結冰後變成一道逾60米高的巨形冰柱。（活動官網）

日期：2月15日至25日
地點：平湯溫泉、平湯大瀑布及平湯溫泉區
活動官網：請按此

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