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河套香港園區｜河套香港園區最近變成怎樣？　首批科企下半年將陸續進駐

社會

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

政府去年 11月公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，現正提速提效推進河套香港園區建設。孫東局長視察河套深港科技創新合作區香港園區的最新工程進展

在港深創新及科技園有限公司行政總裁馬惟善的陪同下，孫局長先到訪第一期第一批次發展落成的人才公寓，參觀了單人及家庭示範單位、戶外庭院、餐廳商鋪位置和相關生活配套設施，並視察第一批次另外兩座大樓的建設進度。

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期間，園區項目負責人向孫局長介紹園區整體規劃狀況。除此之外，孫局長聽取了連接園區交通配套安排、第一批次其餘五座大樓的建設情況，以及園區其餘用地的規劃等，了解園區整體建設。

隨着園區第一期首三座大樓即將投入營運，我們積極推動招商引資工作。繼去年與首批約60家來自九個經濟體的合作夥伴機構簽署合作備忘錄後，園區公司亦積極推進招租工作，預期於下半年首批創科企業和機構會陸續進駐園區。

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孫局長表示，園區將會吸引海內外頂尖企業和科研人才落戶，打造成為聯通內地與國際的世界級科技創新樞紐。同時，特區政府會繼續與深圳市政府和各相關持分者緊密合作，共同推動河套合作區成為國家培育發展新質生產力的重要策源地。

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