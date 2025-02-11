  • 16°C
香港時間：2025211日 (二) 08:50

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

毀壞標誌｜男子港鐵徒手撕「請勿吸煙」標誌　網民質問：諗住撕咗就可以食煙？

社會

撰文： 王月明

發布時間： 45 分鐘前

分享：

分享：

熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

男子港鐵徒手撕「請勿吸煙」標誌，網民質問：「諗住撕咗就可以食煙？」

港鐵範圍內，無論是月台或車廂隨處可見「請勿吸煙」標誌，但有時仍能於網絡見到有乘客無視該規定貿然食煙；就在近日，竟有人直接將該標誌直接撕毀！

有人在Facebook「突發事故爆料」群組上傳影片，指有男子竟然在港鐵月台樓梯入口處公然撕下「請勿吸煙」標誌，根據《香港鐵路附例》之規定，此舉可處罰金數千元。

食煙乘客｜港鐵車廂接連現乘客食電子煙　吞雲吐霧神情呆滯

毀壞標誌｜男子港鐵手撕「請勿吸煙」標誌

據影片可見，事發於港鐵觀塘線太子站，1名身著灰色外套、戴口罩的男子站在月台的樓梯入口處徒手撕一側牆面上的「請勿吸煙」標誌，該帖發布的時間是晚上11時許，相信是事發不久，港鐵的人流量不大，僅有個別乘客路過，因為並未有太多人發現。

點擊圖片放大
+5
+4

兩條影片共14秒，只見標誌與牆面粘連緊密，男子專心致志一點一點將標誌撕下，直至其幾乎被「清理」乾淨後離開。樓主揶揄該男子稱「諗住撕咗就可以食煙？」。

此事引起網民熱議，紛紛批評男子此舉離譜，「好癲」、「報警拉佢啦，刑事毀壞」、「佢將對社會嘅不滿發洩落公物上」，有人揶揄男子道「可能佢係做清潔，喺街邊搣開貼傳單嘅呢」、「係咪肚餓想食左張紙」。

根據《香港鐵路附例》第28H，不得故意毀壞或損毀任何標誌，違者可處罰金5,000元。（資料圖片）

毀壞標誌｜故意撕扯標誌可罰$5,000

根據《香港鐵路附例》第28H，不得故意弄污或弄髒或破損、切割、抓刮、撕扯、噴潑、毀壞或損毀鐵路處所的任何部分，包括任何列車或裝置、家居、裝飾或設備，或任何公布、告示、一覽表、時間表、宣傳品、標誌、數字或字母，亦不得移走或拆去此等物品或物件，違者可處罰金5,000元。

𠝹袋黨｜搭港鐵拜年新衫被「𠝹開大窿」　男子數千元利是遭賊人盜走

港鐵吸煙男｜男子港鐵月台公然食煙被公審　網民因1原因反問：有咩用？

港鐵露營友｜港鐵車廂「安營紮寨」背囊隨意擺放　露營友坐地狂自拍被批無公德心

最新影片推介：

 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

港鐵露營友｜港鐵車廂「安營紮寨」背囊隨意擺放　露營友坐地狂自拍被批無公德心
08:58 2025/01/27
港鐵露營友｜港鐵車廂「安營紮寨」背囊隨意擺放　露營友坐地狂自拍被批無公德心
𠝹袋黨｜搭港鐵拜年新衫被「𠝹開大窿」　男子數千元利是遭賊人盜走
00:01 2025/02/04
𠝹袋黨｜搭港鐵拜年新衫被「𠝹開大窿」　男子數千元利是遭賊人盜走
食煙乘客｜港鐵車廂接連現乘客食電子煙　吞雲吐霧神情呆滯
00:45 2025/02/03
食煙乘客｜港鐵車廂接連現乘客食電子煙　吞雲吐霧神情呆滯
港鐵吸煙男｜男子港鐵月台公然食煙被公審　網民因1原因反問：有咩用？
20:06 2025/01/30
港鐵吸煙男｜男子港鐵月台公然食煙被公審　網民因1原因反問：有咩用？

你可能感興趣

港鐵露營友｜港鐵車廂「安營紮寨」背囊隨意擺放　露營友坐地狂自拍被批無公德心
08:58 2025/01/27
港鐵露營友｜港鐵車廂「安營紮寨」背囊隨意擺放　露營友坐地狂自拍被批無公德心
𠝹袋黨｜搭港鐵拜年新衫被「𠝹開大窿」　男子數千元利是遭賊人盜走
00:01 2025/02/04
𠝹袋黨｜搭港鐵拜年新衫被「𠝹開大窿」　男子數千元利是遭賊人盜走
食煙乘客｜港鐵車廂接連現乘客食電子煙　吞雲吐霧神情呆滯
00:45 2025/02/03
食煙乘客｜港鐵車廂接連現乘客食電子煙　吞雲吐霧神情呆滯
煙草產品 太子 港鐵 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

2025預言｜大S去世前蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
2025預言｜大S去世前蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
日本流感｜女子遊日染流感求醫　天價住院費$2.6萬/日　為慳錢強行出院離境下場曝光
徐熙媛大S去世｜大S頭七揭生前遺願好友S家悼念　小S崩潰痛哭暴瘦
徐熙媛大S去世｜大S頭七揭生前遺願好友S家悼念　小S崩潰痛哭暴瘦
胃癌警號丨40歲女長期忽視「1警訊」 驚患胃癌3期　醫生嘆: 9成患者都有
胃癌警號丨40歲女長期忽視「1警訊」 驚患胃癌3期　醫生嘆: 9成患者都有
急症室最長等候時間（02月11日 時間04:05）
急症室最長等候時間（02月11日 時間04:05）