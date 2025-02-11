毀壞標誌｜男子港鐵徒手撕「請勿吸煙」標誌　網民質問：諗住撕咗就可以食煙？

▲ 男子港鐵徒手撕「請勿吸煙」標誌，網民質問：「諗住撕咗就可以食煙？」

港鐵範圍內，無論是月台或車廂隨處可見「請勿吸煙」標誌，但有時仍能於網絡見到有乘客無視該規定貿然食煙；就在近日，竟有人直接將該標誌直接撕毀！

有人在Facebook「突發事故爆料」群組上傳影片，指有男子竟然在港鐵月台樓梯入口處公然撕下「請勿吸煙」標誌，根據《香港鐵路附例》之規定，此舉可處罰金數千元。

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毀壞標誌｜男子港鐵手撕「請勿吸煙」標誌

據影片可見，事發於港鐵觀塘線太子站，1名身著灰色外套、戴口罩的男子站在月台的樓梯入口處徒手撕一側牆面上的「請勿吸煙」標誌，該帖發布的時間是晚上11時許，相信是事發不久，港鐵的人流量不大，僅有個別乘客路過，因為並未有太多人發現。

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兩條影片共14秒，只見標誌與牆面粘連緊密，男子專心致志一點一點將標誌撕下，直至其幾乎被「清理」乾淨後離開。樓主揶揄該男子稱「諗住撕咗就可以食煙？」。

此事引起網民熱議，紛紛批評男子此舉離譜，「好癲」、「報警拉佢啦，刑事毀壞」、「佢將對社會嘅不滿發洩落公物上」，有人揶揄男子道「可能佢係做清潔，喺街邊搣開貼傳單嘅呢」、「係咪肚餓想食左張紙」。

▲ 根據《香港鐵路附例》第28H，不得故意毀壞或損毀任何標誌，違者可處罰金5,000元。（資料圖片）

毀壞標誌｜故意撕扯標誌可罰$5,000

根據《香港鐵路附例》第28H，不得故意弄污或弄髒或破損、切割、抓刮、撕扯、噴潑、毀壞或損毀鐵路處所的任何部分，包括任何列車或裝置、家居、裝飾或設備，或任何公布、告示、一覽表、時間表、宣傳品、標誌、數字或字母，亦不得移走或拆去此等物品或物件，違者可處罰金5,000元。

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