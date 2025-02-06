移民加拿大｜加拿大港人救生艇計劃　開放式工作簽證2.7截止申請不再延長

▲ 加拿大港人救生艇計劃開放式工作簽證（OWP）2.7截止申請，移民部表示不再延長。

【移民/移民加拿大/Stream B】加拿大2021年為香港人推出「救生艇計劃」，其中開放式工作簽證（Open Work Permit，OWP）將於周五（2月7日）截止申請，當地移民部表示不再延長申請限期。

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移民加拿大｜救生艇計劃開放式工作簽證2.7截止

根據加拿大傳媒報道，移民部表示為香港畢業生而設的開放式工作簽證政策，只屬臨時措施，在2月7日截止申請後，不再延長。有意前往來加拿大的合資格港人，仍可透過申請其他工作簽證。

加拿大於2021年推出「救生艇計劃」，讓合資格港人申請3年開放式工作簽證（OWP），申請者獲批後在加拿大工作1年，便可申請永久居留權。加拿大曾在2023年2月延長OWP截止申請日期2年，即至2025年2月7日。

移民加拿大｜救生艇計劃審批申請時間為13個月

截至2024年底，有超過4.9萬人申請救生艇計劃下的開放式工作簽證，其中逾4萬人成功獲批。早前加拿大移民部公布，救生艇計劃審批申請時間為13個月。

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