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2025蛇年預測｜李丞責建議9月留港不外遊蛇年災星在東北位　有兩個數字不吉利要特別小心

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 60 分鐘前

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李丞責指，蛇年災星位在東北。

堪輿學家李丞責今日（2月6日）現身尖沙咀海運大廈出席活動，在活動後李丞責接受訪問，談到近期坊間傳不宜到日本旅遊，李丞責：「每年我們看流年飛星，個五黃位，便叫災星位，去到不同位置就寓意不同問題。」

然而他解釋：「龍年在西邊，你會看到未立春之前，美國算是中國最西邊國家，美國西邊是洛杉磯的位置，而西邊的山頭燒得很嚴重，這亦相應了災星，嚟緊蛇年災星是在東北位，而東北最直接方向是韓國。」

因此他指：「所以流傳日本等地方的問題，影響不及韓國大，反而韓國要小心，日本以北海道以上位置要留意多些，如果出遊，特別要留意，日蝕和月蝕，會更加有機會影響人心情及天災問題，會在新曆9月之間、農曆8月，那段時間出遊要謹慎小心！」

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2025蛇年預測｜「6」「8」不吉利

李丞責補充，如果可以的話，在那段時間留港消費，應該更安心。不過如果真的要外遊，如何去化解？他指，如果沒有宗教抵觸，可祈求水上神靈，因以前沒航空，通常祈求水神為主，比如天后、龍母、北帝、洪聖爺，都是主水神，代表水上平安。

他續指，因為今年為蛇年，稱為易馬年，蛇、虎、猴、豬稱為四驛馬，叫「寅申巳亥」，龍、狗、蛇、豬叫「天羅地網」，所以今年屬天羅地網的驛馬年，因此交通要特別小心，無論是火車、高鐵、隧道，近山邊如山泥、航空問題都會令人擔心多些。

李丞責認為留港比較安全，不過補充年頭較好，以大形勢而言，正月通常叫節氣，即2月4日後，二黑星入中通常是疾病、健康問題，所以要注意個人健康，外遊後可能會受交叉感染。他提醒，到今年不太吉利數字有「6」，是一個是非數字，另災星數字是「8」，其次是「7」。

不過，李丞責表示到農曆2月起，連續3個月在投資和經濟方面較好，但去到9月有個月全蝕，出現天災或令人悲觀感的情況機會較大。

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