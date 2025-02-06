徐熙媛大S去世｜ 遊日遇病求醫指南　24小時網上應診收費幾錢?

徐熙媛（大S）於日本因感染流感併發肺炎逝世，成為焦點新聞，亦令人對前赴日本旅行，如途中生病，應如何自救？更多日本求醫指引介紹。

JMIP

近年愈來愈多外地人移居日本，訪日遊客亦不斷增加，日本醫療機構因而設立「接診外國患者醫療機構認證制度」（Japan Medical Service Accreditation for InternationalPatients，JMIP），為遊客或定居日本的海外人士，由第三方評估醫療機構提供多國語言服務，以及駐外館處尋求急難救助服務。

當中診療指南亦包括須尊重不同文化和宗教背景人士，確定所提供的醫療機構能接待外國人患者，。JMIP網站具備日文、中文、英文、韓文，查詢人士可檢索所在地及需要要診療的科目，由內科、外科、牙科、兒科、眼科至腦神經外科、精神科等各項分類，十分仔細。

24小時網上應診

另一個實用網站為Hotel deDOCTOR 24，由擁有33萬名醫師會員的日本M3集團旗下醫療人資公司M3 Career營運，專為海外旅客提供24小時線上看診服務，經網上醫生診斷後，可到所在地附近藥局取藥。

▲ JMIP網站具備日文、中文等

網站提共日文、英文、韓文、法文以及繁體、簡體中文文等不同語言版本，線上看病前須在手機或電腦下載應用程式Zoom，首次診費約為5,5000日圓（約2,800港元），就可以在線上看診，費用不算便宜，但作為應急之用，也是可作多一個選擇。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】