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徐熙媛大S去世｜遊日遇病求醫指南　24小時網上應診收費幾錢？

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

徐熙媛（大S）於日本因感染流感併發肺炎逝世，成為焦點新聞，亦令人對前赴日本旅行，如途中生病，應如何自救？更多日本求醫指引介紹。

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日本旅遊必備App｜JMIP

近年愈來愈多外地人移居日本，訪日遊客亦不斷增加，日本醫療機構因而設立「接診外國患者醫療機構認證制度」（Japan Medical Service Accreditation for InternationalPatients，JMIP），為遊客或定居日本的海外人士，由第三方評估醫療機構提供多國語言服務，以及駐外館處尋求急難救助服務。

當中診療指南亦包括須尊重不同文化和宗教背景人士，確定所提供的醫療機構能接待外國人患者。JMIP網站具備日文、中文、英文、韓文，查詢人士可檢索所在地及需要要診療的科目，由內科、外科、牙科、兒科、眼科至腦神經外科、精神科等各項分類，十分仔細。

日本旅遊必備App｜24小時網上應診

另一個實用網站為Hotel deDOCTOR 24，由擁有33萬名醫師會員的日本M3集團旗下醫療人資公司M3 Career營運，專為海外旅客提供24小時線上看診服務，經網上醫生診斷後，可到所在地附近藥局取藥。

JMIP網站具備日文、中文等

網站提共日文、英文、韓文、法文以及繁體、簡體中文等不同語言版本，線上看病前須在手機或電腦下載應用程式Zoom，首次診費約為55,000日圓（約2,800港元），就可以在線上看診，費用不算便宜，但作為應急之用，也是可作多一個選擇。

流感高峰期旅遊｜醫生教遊日必帶7大防疫物品

日本流感疫情嚴重，數據顯示，由去年9月至今，推算逾950萬人感染流感。小朋友是染病的高危群組，一家人旅行要有備無患，前台大醫院感染科醫師孔祥琪分享去日本旅遊必帶的7款防疫物品，各位家長記得參考！

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流感高峰期旅遊｜醫生教5招搭飛機防疫措施

踏入冬季流感高峰期，孩子需乘坐長途機，在機艙密閉空間存有一定風險，有機會易受到病菌病毒感染，兒科專科醫生張傑曾接受TOPick訪問，建議爸媽可以做以下措施來保護孩子，預防染上流感、新冠肺炎等傳染病。

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