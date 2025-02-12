學校動態｜基督教宣道會沙田幼兒學校夥本地插畫家　繪出沙田景點壁畫即日起展出

▲ 23位來自基督教宣道會沙田幼兒學校的K3學生於12月中旬，參與了「同行40載社區畫廊」，與本地插畫家Carmen Ng一同透過畫筆繪畫他們心目中的沙田社區。

沙田是香港第一代新市鎮之一，區內大型商場新城市廣場今年踏入40周年，與沙田居民一同見證40載區內變遷。商場早前特別找來本地插畫家Carmen Ng與陪伴幾代「沙田友」成長的基督教宣道會沙田幼兒學校學生在商場戶外平台CHILL PARK，共同創作「同行40載社區畫廊」沙田景點全貌作品，以繽紛的色彩繪畫及紀錄沙田周邊特色景點全貌及新城市廣場的戶外空間發展新面貌。

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23位來自基督教宣道會沙田幼兒學校的K3學生於12月中旬，參與了「同行40載社區畫廊」，與本地插畫家Carmen Ng一同透過畫筆繪畫他們心目中的沙田社區。周頌茵校長指，接獲新城市廣場邀請時十分驚喜，立即與教學團隊商討，參與的可行性，「因為學校為全日班，加上舉行活動的時間臨近學校假期，所以在課堂的調配相對靈活，而且與團隊商量後認為學生們亦有能力做到，加上『玩住學』亦是學校的教學理念之一，因此很快就答應參與今次的活動。」

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周頌茵校長更透露，家長都很支持小朋友去參與這個活動，「其實我們的學生大多是居於沙田，而高班其中一個課題就是『認識社區』，今次的活動正正很配合我們自己居住這個社區，而且我們經常都教小朋友除了運用在社區內的設施，亦讓他們知道如何保護、愛護社區裏的一事一物。今次來到新城市廣場這個他們日常生活中，經常都會到的地方繪畫壁畫，正好讓他們親身去體驗及感受原來自己也可以為在這個社區出一分力，憑自己的能力就可以為這個社區加多一點美。」

▲ 本地插畫家Carmen Ng與基督教宣道會沙田幼兒學校學生創作「同行40載社區畫廊」沙田景點全貌作品。（學校及有關機構提供）

一班參與活動的學生在繪畫過程中，充分展現出他們才能和專注，「在畫壁畫的過程中看到他們各有自己的意念和想法，看到有些小朋友很有主見如何落筆，有些則會主動説出想混顏色。」周頌茵校長補充，平時在美藝時間，老師會讓學生邊聽音樂邊創作，以訓練他們的專注力和創意，有別於平日在課室坐著在紙上作畫，今次則於一個商場戶外平台的牆壁上畫，不但讓他們有不一樣的體驗，更看見他們能夠把平日在課堂學到的在活動中靈活地呈現。

「同行40載社區畫廊」由本地插畫家Carmen Ng透過畫筆演繹她心目中的沙田社區，不但畫出新城市廣場的娛樂新面貌，更有城門河、沙田公園、香港文化博物館、沙田馬場、車公廟、彭福公園等多個區內著名地標。沙田景點全貌作品由即日起於新城市廣場1期3樓戶外平台CHILL PARK內展出。

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