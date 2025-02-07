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慢阻肺病︱吸煙人士提防慢阻肺病早診早治　避免病情惡化

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吸煙人士提防慢阻肺病早診早治　避免病情惡化

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慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）不只是「老人病」，即使是30歲的年輕人士亦有機會患上，而吸煙是當中的主要致病成因之一。有呼吸系統科專科醫生指出，約有八至九成的慢阻肺病患者屬吸煙人士，有見及此，醫生特別提醒吸煙人士，如出現氣喘等慢阻肺病徵狀，便應及早求醫及進行檢測，更要決心戒煙，避免病情惡化。

咳嗽、氣喘勿忽視

慢阻肺病主要包括慢性氣管炎及肺氣腫，均可引致氣道受阻，及容易出現咳嗽、氣喘、多痰等徵狀。呼吸系統科專科陳嘉榮醫生指出，患者在發病初期，容易在運動或行樓梯時出現氣喘，隨著病情惡化，患者會出現呼吸衰竭，甚至於安坐時亦會氣促。

配合檢測作精準診斷

陳醫生補充，慢阻肺病的病徵容易與哮喘及氣管炎等呼吸系統疾病混淆，因此，醫生需配合不同檢測，以作出精準的診斷。

醫生會為懷疑患有慢阻肺病的患者詳細地評估徵狀，並會為患者安排肺功能測試，患者需透過肺活量計進行呼氣，以評估其肺部容量及氣管收窄的情況，「如患者的用力肺活量比率（FEV1/FVC ratio）低於七成以下，便很有可能是患上慢阻肺病。」

正確吸藥為治療關鍵

在治療上，吸煙患者應立即戒煙。至於一般的患者，醫生會按照病情的需要，為患者處方吸入式的氣管舒張劑藥物，改善患者的徵狀。陳醫生解釋，吸入式藥物比起口服藥物，更能直達患者的肺部並發揮藥效，副作用亦相對較少。

在使用吸入式藥物時，選擇合適的吸入器與正確吸藥對治療同樣重要。目前的吸入式藥物主要可分類為「氣體式」及「乾粉式」，氣體式的藥物會經吸入器自動釋放；而乾粉式的藥物則需要患者透過吸入器用力吸入藥物。此外，醫生亦會教導及評估患者使用吸入器的情況，確保患者吸入正確劑量的藥物，「特別是年長的患者，或會因手口協調不良而產生吸藥問題，導致藥物未能正確吸入肺部，影響藥效發揮。因此，此類患者或需要配合使用儲霧器，以改善吸藥情況。」此外，現時亦有輕霧式吸入器以供選擇，藥物噴出時會呈霧狀，患者於吸藥時亦容易操作。

而對於病情嚴重的患者，由於出現嚴重缺氧的情況，需要長期接受氧氣治療。此外，陳醫生亦建議患者，應定期接種季節性流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及新冠肺炎疫苗，提升自身抵抗力，減低呼吸道感染及慢阻肺病發作機會。

陳先生（化名）今年30歲，已吸煙十多年，近年發現做運動時容易氣喘，並且出現咳嗽頻密及多痰的徵狀，便求醫及進行檢查。陳先生經醫生安排肺部X光檢查及肺功能測試，發現肺功能僅剩約七成，需要戒煙及接受氣管舒張劑等藥物治療，約一個月後病情轉為穩定，病徵亦均有改善。

陳嘉榮醫生最後提醒，不同治療方案各有成效、副作用及風險，患者應與主診醫生商討，選擇最合適自己的治療方案。

呼吸系統科專科陳嘉榮醫生。

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撰文 : 陳嘉榮醫生 呼吸系統科專科

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