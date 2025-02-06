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海洋公園｜「大熊貓陀飛輪手表」用鱷魚皮表帶遭網民炮轟　園方：已即時下架

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 43 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

海洋公園昨宣布推出「大熊貓陀飛輪手表」，但表帶標明用鱷魚皮製造，遭大批網民炮轟。（海洋公園ig圖片）

海洋公園昨（5日）在社交網站發文，宣布與香港陀飛輪品牌「萬希泉」合作推出「大熊貓陀飛輪手表」，惟表帶標明由鱷魚皮製造，遭大批網民炮轟。園方今日（6日）回覆指，已即時下架產品，承認團隊敏感度不足，就推出未能符合保育核心價值之IP授權產品深表歉意。

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據海洋公園介紹，「大熊貓陀飛輪手表」限量發售，表殼43毫米，鏤空表盤以Panda Friends為主題，有藍寶石時間刻度與夜光指針，日夜皆清晰易讀，更由193件精密組件及27顆寶石軸承，6時位陀飛輪每60秒旋轉一圈。公園形容該手表不但是一件精緻配飾，更是對大熊貓的一份愛，記下香港與大熊貓的深厚緣分。

不過，海洋公園本身有鱷魚「百香果」擔任動物保育大使，現時卻推出表帶用鱷魚皮製造的手表，遭大批網民炮轟：

支持熊貓經濟都唔係咁破壞自己嘅宗旨？

一個教人保育嘅地方都可以賣鱷魚皮

愛護動物就係賣佢哋嘅皮？咁幾時可以食埋佢哋啲肉？

幾時推出鯊魚館魚翅？

海洋公園今日回覆查詢TOPick時指，已即時下架相關產品，未有消費者購入，正與獲授權夥伴商討採用其他物料製作錶帶。

園方又指，會汲取今次經驗，作全面內部檢討，檢視所有自家及聯乘產品的設計、生產和採購指引，同時加強員工培訓及與獲授權夥的伴溝通，確保公園營運與保育核心價值相符。

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