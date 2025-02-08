財政預算案2025懶人包︱財政預算案2月26日公布　$2乘車優惠/公務員凍薪/富人稅/派糖【不斷更新】

▲ 財政預算案2025將於2月26日公布。

【財政預算案2025 / 千億財赤 / 陳茂波】財政預算案2025將於2月26日公布，在政府連續3年面臨「千億財赤」下，大眾關心財政司司長陳茂波將如何開源節流。

在財政預算案2025未公布前，政界中人已紛紛獻計，比如長者2元乘車優惠門檻回復至65歲、削減政府部門經常開支、加「富人稅」、要求公務員凍薪甚至減薪等。TOPick結合各界意見，為財政預算案2025作前瞻。

政府財赤｜陳茂波稱政府各部門須加大力度節流 教育醫療有節約空間

▲ 市民大眾關心財爺陳茂波將如何開源節流。

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