  • 13°C
香港時間：202528日 (六) 00:54

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財政預算案2025懶人包︱財政預算案2月26日公布　$2乘車優惠/公務員凍薪/富人稅/派糖【不斷更新】

社會

發布時間： 49 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

財政預算案2025將於2月26日公布。

【財政預算案2025 / 千億財赤 / 陳茂波】財政預算案2025將於2月26日公布，在政府連續3年面臨「千億財赤」下，大眾關心財政司司長陳茂波將如何開源節流。

在財政預算案2025未公布前，政界中人已紛紛獻計，比如長者2元乘車優惠門檻回復至65歲、削減政府部門經常開支、加「富人稅」、要求公務員凍薪甚至減薪等。TOPick結合各界意見，為財政預算案2025作前瞻。

政府財赤｜陳茂波稱政府各部門須加大力度節流　教育醫療有節約空間

市民大眾關心財爺陳茂波將如何開源節流。

財政預算案2025｜陳祖恒盼每一蚊都用得其所　善用「時裝薈」等盛事搞旺香港

財政預算案2025｜林筱魯倡公務員凍薪直至滅赤　吳傑莊促委任「效率促進組」減政府開支

財政預算案2025｜謝偉俊促問責官員「先減為敬」　不滿仍有200多名打字員

財政預算案2025｜促打擊濫用2元乘車優惠　A4聯盟︰向民生開刀措施應放最後

財政預算案2025｜G19促削政府部門經常開支　2年內最少減5%

財政預算案2025｜稅務學會倡探討擴闊稅基　為國際演藝人員來港演出提供稅務優惠

財政預算案2025｜鄧家彪倡研究公務員團隊規模　邵家輝稱部門應研究縮減開支

財政預算案2025｜謝邱安儀稱零售業總銷貨值跌屬預估之內　冀預算案有措施吸引人流

財政預算案2025｜張炳良：節流忌急就章　促高官議員先與民共渡時艱

財政預算案2025｜工聯會倡維持長者乘車優惠　營辦商降長者票價優惠門檻至60歲

財政預算案2025｜議員倡大學「走出市場」引工商界資金　醫管局應提高開支透明度

財政預算案2025｜民主思路倡增海空離港稅、博彩稅　長者乘車優惠變$3兼限次數

財政預算案2025︱張宇人倡2元乘車優惠受惠年齡回復至65歲或以上　籲市民不要斤斤計較

財政預算案2025｜袁國勇等促勿削教育開支　倡發展高端醫療服務

財政預算案2025｜自由黨促切「肥膏」　分兩年減部門經常性開支達終極滅赤

財政預算案2025｜新民黨籲公務員凍薪至政府財政改善　倡推「IPO通」、「地產通」

財政預算案2025｜廠商會：業界盼得到更多財稅支援　倡延長還息不還本

財政預算案2025｜經民聯倡研「勾地」與招標雙軌並行　2元乘車優惠改至3、4元

財政預算案2025｜新思維倡減高官、高級公務員薪酬5.5%　反對削減2元乘車優惠

財政預算案2025｜公屋聯會倡延長現金津貼試行計劃　勿削基層市民經濟扶助

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
唐碧霞蛇年運程｜麥明詩獲蛇B帶挈吸金力大增　黃翠如被批有機會再生育：呢幾年也不錯

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

財政預算案2025｜陳茂波覓節流良策　政商界多不支持向公僕「開刀」
10:05 2024/12/13
財政預算案2025｜陳茂波覓節流良策　政商界多不支持向公僕「開刀」
財政預算案2025｜公眾諮詢今展開　陳茂波：須更謹慎管理好公共財政
15:38 2024/12/15
財政預算案2025｜公眾諮詢今展開　陳茂波：須更謹慎管理好公共財政
財政預算案2025｜陳茂波：個別資助計劃運作模式無可避免要檢視
14:54 2025/01/05
財政預算案2025｜陳茂波：個別資助計劃運作模式無可避免要檢視
財政預算案2025｜陳茂波料本年度財政赤字少於一千億　去年首3季經濟增長穩中有進惟增幅不及預期
12:54 2025/01/04
財政預算案2025｜陳茂波料本年度財政赤字少於一千億　去年首3季經濟增長穩中有進惟增幅不及預期
政府財赤｜陳茂波稱政府各部門須加大力度節流　教育醫療有節約空間
15:10 2025/02/02
政府財赤｜陳茂波稱政府各部門須加大力度節流　教育醫療有節約空間

你可能感興趣

財政預算案2025｜陳茂波覓節流良策　政商界多不支持向公僕「開刀」
10:05 2024/12/13
財政預算案2025｜陳茂波覓節流良策　政商界多不支持向公僕「開刀」
財政預算案2025｜公眾諮詢今展開　陳茂波：須更謹慎管理好公共財政
15:38 2024/12/15
財政預算案2025｜公眾諮詢今展開　陳茂波：須更謹慎管理好公共財政
財政預算案2025｜陳茂波：個別資助計劃運作模式無可避免要檢視
14:54 2025/01/05
財政預算案2025｜陳茂波：個別資助計劃運作模式無可避免要檢視
財政預算案 陳茂波 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

大S遺產︱具俊曄發文稱遺產盡歸S媽後突然更改　汪小菲宣戰反撃：是誰沒把大S照顧好
大S遺產︱具俊曄發文稱遺產盡歸S媽後突然更改　汪小菲宣戰反撃：是誰沒把大S照顧好
大S徐熙媛去世︱花54萬包機送大S骨灰回台　飛機公司發聲明證全數由小S付費
大S徐熙媛去世︱花54萬包機送大S骨灰回台　飛機公司發聲明證全數由小S付費
酒後亂言｜準人妻為婚禮激減100磅　婚前酒後吐真言一夜斷送9年情
酒後亂言｜準人妻為婚禮激減100磅　婚前酒後吐真言一夜斷送9年情
急症室最長等候時間（02月08日 時間00:05）
急症室最長等候時間（02月08日 時間00:05）
日本流感｜居日KOL發燒半個月狂咳　求醫多問1句話　始揭流感併肺炎救回一命【附流感7大嚴重併發症】
日本流感｜居日KOL發燒半個月狂咳　求醫多問1句話　始揭流感併肺炎救回一命【附流感7大嚴重併發症】