財政預算案2025懶人包︱陳茂波：至27/28年度累計削減政府經常開支7% 　$2乘車優惠/公務員凍薪/北部都會區【不斷更新】

▲ 財政預算案2025懶人包。

【財政預算案2025 / 千億財赤 / 陳茂波】財政預算案2025將於2月26日公布，在政府連續3年面臨「千億財赤」下，大眾關心財政司司長陳茂波將如何開源節流。

政府面對千億財赤，財政預算案或會公布縮減2元乘車優惠、公務員凍薪、減政府部門開支、、開放籃球博彩、加「富人稅」、「牛肉乾」加價等，TOPick將持續更新財政預算案2025最新消息。

政府財赤｜陳茂波稱政府各部門須加大力度節流 教育醫療有節約空間

▲ 財政司司長陳茂波。（朱永倫 攝）

財政預算案2025︱削減政府經常開支百分之七

財政司司陳茂波在今日（2月26日）早上宣讀財政預算案，他在開場致辭指，本港經濟連續兩年增長，通脹溫和，搶人才搶企業成果豐碩。但香港亦有不少挑戰，國際地綠政治影響資金流，旅客和消費模式轉變影響零售和餐飲市道，這些都顯示香港需要變革。

陳茂波表示在這份預算案提出「強化版」的財政整合計劃，包括至2027/2028年度累計削減政府經常開支百分之七。嚴控公共開支是必須做的工作，但我們也須小心平衡過程中的影響，穩慎推進，既盡最大努力減少對公共服務和社會民生的影響，也為未來發展提供可持續的財政基礎。這個「強化版」的計劃提供了清晰的目標，讓我們可以逐步在本屆政府任期內把經營帳目回復平衡。

同時指，為抓緊科技創新迅速發展帶來的機遇，我們需要加速「北部都會區」建設，投資未來。香港具備條件和能力，在保持公共財政穩健的前提下，適度增加發債規模，妥善靈活運用資金為未來作投資，為社會創造價值。

財政預算案2025︱嚴控公共開支是必須工作 2027至28年度累計削減橫幅經常開支7%

財政預算案2025︱各項人才入境計劃超過43萬宗申請

陳茂波稱去年地綠政治不穩，貿易摩擦加劇，環球利率高企，對本港經濟活動和信心都有負面影響，但國家經濟穩中有進，挺港惠港政策接連推出，加上政府的提振經濟措施和美國在9月中開始減息，去年經濟錄得2.5%溫和增長。

預計全年實際經濟增長預計為2至3%，基本通脹1.5%，核心通脹1.8%。2026至29年度經濟平均增長2.9%，通脹2.5%。

搶企業，66家企業來港，8成計劃設立全球或地區總部，不少是估值過百億元的創科企業。

超過500間內地和海外企業在開開始擴展業務，增長超過4成，預計帶來640億元的直接投資。進辦下個月會公布新一批重點企業名單，涉及十多家企業，連同早前引進的企業，未來數年在香港投資近500億元，創造超過2萬個工作機會。

去年底本港存款總額超過17萬億元，按年上升7%。各項人才入境計劃收到超過43萬宗申請，批出超過27萬宗，共約18萬名人才到港。

財政預算案2025前瞻︱各界出謀獻策

在財政預算案2025未公布前，政界中人已紛紛獻計，比如長者2元乘車優惠門檻回復至65歲、、要求公務員凍薪甚至減薪等。TOPick結合各界意見，為財政預算案2025作前瞻。

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