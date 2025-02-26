  • 19°C
香港時間：2025226日 (三) 11:25

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財政預算案2025懶人包︱陳茂波：至27/28年度累計削減政府經常開支7% 　$2乘車優惠/公務員凍薪/北部都會區【不斷更新】

港聞

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

財政預算案2025懶人包。

【財政預算案2025 / 千億財赤 / 陳茂波】財政預算案2025將於2月26日公布，在政府連續3年面臨「千億財赤」下，大眾關心財政司司長陳茂波將如何開源節流。

政府面對千億財赤，財政預算案或會公布縮減2元乘車優惠、公務員凍薪、減政府部門開支、、開放籃球博彩、加「富人稅」、「牛肉乾」加價等，TOPick將持續更新財政預算案2025最新消息。

政府財赤｜陳茂波稱政府各部門須加大力度節流　教育醫療有節約空間

財政司司長陳茂波。（朱永倫 攝）

財政預算案2025︱削減政府經常開支百分之七

財政司司陳茂波在今日（2月26日）早上宣讀財政預算案，他在開場致辭指，本港經濟連續兩年增長，通脹溫和，搶人才搶企業成果豐碩。但香港亦有不少挑戰，國際地綠政治影響資金流，旅客和消費模式轉變影響零售和餐飲市道，這些都顯示香港需要變革。

陳茂波表示在這份預算案提出「強化版」的財政整合計劃，包括至2027/2028年度累計削減政府經常開支百分之七。嚴控公共開支是必須做的工作，但我們也須小心平衡過程中的影響，穩慎推進，既盡最大努力減少對公共服務和社會民生的影響，也為未來發展提供可持續的財政基礎。這個「強化版」的計劃提供了清晰的目標，讓我們可以逐步在本屆政府任期內把經營帳目回復平衡。

同時指，為抓緊科技創新迅速發展帶來的機遇，我們需要加速「北部都會區」建設，投資未來。香港具備條件和能力，在保持公共財政穩健的前提下，適度增加發債規模，妥善靈活運用資金為未來作投資，為社會創造價值。

財政預算案2025︱嚴控公共開支是必須工作　2027至28年度累計削減橫幅經常開支7%

財政預算案2025︱各項人才入境計劃超過43萬宗申請

陳茂波稱去年地綠政治不穩，貿易摩擦加劇，環球利率高企，對本港經濟活動和信心都有負面影響，但國家經濟穩中有進，挺港惠港政策接連推出，加上政府的提振經濟措施和美國在9月中開始減息，去年經濟錄得2.5%溫和增長。

預計全年實際經濟增長預計為2至3%，基本通脹1.5%，核心通脹1.8%。2026至29年度經濟平均增長2.9%，通脹2.5%。

搶企業，66家企業來港，8成計劃設立全球或地區總部，不少是估值過百億元的創科企業。

超過500間內地和海外企業在開開始擴展業務，增長超過4成，預計帶來640億元的直接投資。進辦下個月會公布新一批重點企業名單，涉及十多家企業，連同早前引進的企業，未來數年在香港投資近500億元，創造超過2萬個工作機會。

去年底本港存款總額超過17萬億元，按年上升7%。各項人才入境計劃收到超過43萬宗申請，批出超過27萬宗，共約18萬名人才到港。

財政預算案2025前瞻︱各界出謀獻策

在財政預算案2025未公布前，政界中人已紛紛獻計，比如長者2元乘車優惠門檻回復至65歲、、要求公務員凍薪甚至減薪等。TOPick結合各界意見，為財政預算案2025作前瞻。

財政預算案2025︱政黨建議凍結公務員編制 不合時宜職位重新調配

2元乘車優惠｜長者乘車優惠10元以上或改兩折　田北辰︰有助避免「長車短搭」

財政預算案2025｜林健鋒倡2元乘車優惠與通脹掛鈎　若公務員減薪需議員一視同仁

財政預算案2025｜羅淑佩稱預算案料公布今年旅客估算數字　指「超級3月」將舉行多項盛事

財政預算案2025｜李浩然倡長者乘車優惠每月設補貼上限　公務員凍薪、凍「跳point」

財政預算案2025｜嶺大：目前應把握機會發展AI數據科學　盼政府按院校規模削撥款

財政預算案2025｜煙花匯演設收費觀賞區？　議員倡推套票將人氣化為財氣

財政預算案2025｜霍啟剛等倡設新體育博彩項目　引導賭博資金回流合法市場

財政預算案2025︱港府面臨巨額財赤　邵家輝促各部門縮減開支

財政預算案2025｜6.25前續車牌收費不變　運輸署籲毋須急於續牌

財政預算案2025｜總商會倡限65歲以下長者一年享750程2蚊優惠　按通脹調整公僕薪酬

財政預算案2025｜鄉議局倡二元乘車優惠設每月使用限額　開放籃球博彩增稅收

財政預算案2025｜陳祖恒盼每一蚊都用得其所　善用「時裝薈」等盛事搞旺香港

財政預算案2025｜林筱魯倡公務員凍薪直至滅赤　吳傑莊促委任「效率促進組」減政府開支

財政預算案2025｜謝偉俊促問責官員「先減為敬」　不滿仍有200多名打字員

財政預算案2025｜促打擊濫用2元乘車優惠　A4聯盟︰向民生開刀措施應放最後

財政預算案2025｜G19促削政府部門經常開支　2年內最少減5%

財政預算案2025｜稅務學會倡探討擴闊稅基　為國際演藝人員來港演出提供稅務優惠

財政預算案2025｜鄧家彪倡研究公務員團隊規模　邵家輝稱部門應研究縮減開支

財政預算案2025｜謝邱安儀稱零售業總銷貨值跌屬預估之內　冀預算案有措施吸引人流

財政預算案2025｜張炳良：節流忌急就章　促高官議員先與民共渡時艱

財政預算案2025｜工聯會倡維持長者乘車優惠　營辦商降長者票價優惠門檻至60歲

財政預算案2025｜議員倡大學「走出市場」引工商界資金　醫管局應提高開支透明度

財政預算案2025｜民主思路倡增海空離港稅、博彩稅　長者乘車優惠變$3兼限次數

財政預算案2025︱張宇人倡2元乘車優惠受惠年齡回復至65歲或以上　籲市民不要斤斤計較

財政預算案2025｜袁國勇等促勿削教育開支　倡發展高端醫療服務

財政預算案2025｜自由黨促切「肥膏」　分兩年減部門經常性開支達終極滅赤

財政預算案2025｜新民黨籲公務員凍薪至政府財政改善　倡推「IPO通」、「地產通」

財政預算案2025｜廠商會：業界盼得到更多財稅支援　倡延長還息不還本

財政預算案2025｜經民聯倡研「勾地」與招標雙軌並行　2元乘車優惠改至3、4元

財政預算案2025｜新思維倡減高官、高級公務員薪酬5.5%　反對削減2元乘車優惠

財政預算案2025｜公屋聯會倡延長現金津貼試行計劃　勿削基層市民經濟扶助

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
領養家庭｜港夫婦領養小姊弟給予一生幸福　曾歷2次流產人工受孕失敗：來回天堂與地獄

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

財政預算案2025｜陳茂波覓節流良策　政商界多不支持向公僕「開刀」
10:05 2024/12/13
財政預算案2025｜陳茂波覓節流良策　政商界多不支持向公僕「開刀」
財政預算案2025｜公眾諮詢今展開　陳茂波：須更謹慎管理好公共財政
15:38 2024/12/15
財政預算案2025｜公眾諮詢今展開　陳茂波：須更謹慎管理好公共財政
財政預算案2025｜陳茂波：個別資助計劃運作模式無可避免要檢視
14:54 2025/01/05
財政預算案2025｜陳茂波：個別資助計劃運作模式無可避免要檢視
財政預算案2025｜陳茂波料本年度財政赤字少於一千億　去年首3季經濟增長穩中有進惟增幅不及預期
12:54 2025/01/04
財政預算案2025｜陳茂波料本年度財政赤字少於一千億　去年首3季經濟增長穩中有進惟增幅不及預期
政府財赤｜陳茂波稱政府各部門須加大力度節流　教育醫療有節約空間
15:10 2025/02/02
政府財赤｜陳茂波稱政府各部門須加大力度節流　教育醫療有節約空間

你可能感興趣

財政預算案2025｜陳茂波覓節流良策　政商界多不支持向公僕「開刀」
10:05 2024/12/13
財政預算案2025｜陳茂波覓節流良策　政商界多不支持向公僕「開刀」
財政預算案2025｜公眾諮詢今展開　陳茂波：須更謹慎管理好公共財政
15:38 2024/12/15
財政預算案2025｜公眾諮詢今展開　陳茂波：須更謹慎管理好公共財政
財政預算案2025｜陳茂波：個別資助計劃運作模式無可避免要檢視
14:54 2025/01/05
財政預算案2025｜陳茂波：個別資助計劃運作模式無可避免要檢視
財政預算案 陳茂波 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
小薯茄吳泳︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾
小薯茄吳泳︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾
肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
遊日注意｜日本多地爆諾如病毒逾百人受感染　1類高危食物需慎防
遊日注意｜日本多地爆諾如病毒逾百人受感染　1類高危食物需慎防