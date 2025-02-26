財政預算案2025懶人包︱陳茂波：至27/28年度累計削減政府經常開支7% 　$2乘車優惠/公務員凍薪/退稅【不斷更新】

▲ 財政預算案2025

【財政預算案2025 / 千億財赤 / 陳茂波】財政預算案2025將於2月26日公布，在政府連續3年面臨「千億財赤」下，大眾關心財政司司長陳茂波將如何開源節流。

政府面對千億財赤，財政預算案或會公布縮減2元乘車優惠、公務員凍薪、減政府部門開支、、開放籃球博彩、加「富人稅」、「牛肉乾」加價等，TOPick將持續更新財政預算案2025最新消息。

政府財赤｜陳茂波稱政府各部門須加大力度節流 教育醫療有節約空間

▲ 財政司司長陳茂波公布財政預算案。（朱永倫 攝）

財政預算案2025︱削減政府經常開支百分之七

財政司司陳茂波在今日（2月26日）早上宣讀財政預算案，他在開場致辭指，本港經濟連續兩年增長，通脹溫和，搶人才搶企業成果豐碩。但香港亦有不少挑戰，國際地綠政治影響資金流，旅客和消費模式轉變影響零售和餐飲市道，這些都顯示香港需要變革。

陳茂波表示在這份預算案提出「強化版」的財政整合計劃，包括至2027/2028年度累計削減政府經常開支百分之七。

他強調，嚴控公共開支是必須做的工作，但也須小心平衡過程中的影響，穩慎推進，既盡最大努力減少對公共服務和社會民生的影響，也為未來發展提供可持續的財政基礎。

同時指，為抓緊科技創新迅速發展帶來的機遇，我們需要加速「北部都會區」建設，投資未來。香港具備條件和能力，在保持公共財政穩健的前提下，適度增加發債規模，妥善靈活運用資金為未來作投資，為社會創造價值。

財政預算案2025︱嚴控公共開支是必須工作 2027至28年度累計削減橫幅經常開支7%

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財政預算案2025︱入境計劃超過43萬宗申請

陳茂波稱去年地綠政治不穩，貿易摩擦加劇，環球利率高企，對本港經濟活動和信心都有負面影響，但國家經濟穩中有進，挺港惠港政策接連推出，加上政府的提振經濟措施和美國在9月中開始減息，去年經濟錄得2.5%溫和增長。

預計全年實際經濟增長預計為2至3%，基本通脹1.5%，核心通脹1.8%。2026至29年度經濟平均增長2.9%，通脹2.5%。

搶企業，66家企業來港，8成計劃設立全球或地區總部，不少是估值過百億元的創科企業。

超過500間內地和海外企業在開開始擴展業務，增長超過4成，預計帶來640億元的直接投資。進辦下個月會公布新一批重點企業名單，涉及十多家企業，連同早前引進的企業，未來數年在香港投資近500億元，創造超過2萬個工作機會。

去年底本港存款總額超過17萬億元，按年上升7%。各項人才入境計劃收到超過43萬宗申請，批出超過27萬宗，共約18萬名人才到港。

財政預算案2025︱港府搶企業搶人才 陳茂波：66家重點企業來港、各人才入境計劃43萬宗申請

財政預算案2025︱人工智能應用

陳茂波表示，工智能是加速培育新質生產力的核心，要善用「一國兩制」的制度優勢及國際化的特點，讓香港成為人工智能產業國際交流協作的匯聚地，通過前沿研究和落地應用，全力發展人工智能為關鍵產業，並賦能傳統產業升級轉型。

為引導及助力香港的人工智能創新研發和產業應用，我已預留十億元，成立香港人工智能研發院。數字政策辦公室（數字辦）會制訂研發院的成立安排和具體目標，重點在促進人工智能上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。

財政預算案2025︱預留10億設人工智能研發院 將辦國際機器人大會

財政預算案2025︱北部都會區

陳茂波指 北部都會區對香港社會和經濟發展至為關鍵，能加速創科產業發展，讓我們更深度參與大灣區建設，同時為市民創造優質的事業發展機會和生活環境。政府將會繼續優先為這項目投入資源。

重點產業包括創科、高端專業服務和現代物流、文化體育及旅遊。

財政預算案2025︱北環綫古洞站2027年竣工

陳茂波宣布，北環綫第一期的古洞站項目經已動工，目標在2027年竣工。第二期的前期工程亦已展開，配合於2034年完成北環線主線的目標。

香港與深圳政府正推展兩個跨境鐵路項目，預計於年內展開港深西部鐵路（洪水橋至前海）項目的勘查及設計研究，以及北環綫支綫的詳細規劃及設計。

財政預算案2025｜北環綫古洞站2027年竣工 港深西部鐵路年內勘查研究

財政預算案2025︱強積金「全自由行」

陳茂波稱， 作為國際風險管理中心，香港一直提供多元的風險管理工具。通過設立專屬規管制度和資助先導計劃，我們積極推動保險相連證券發展，至今促成六宗巨災債券在港發行，發行額逾58億元。業界對先導計劃的反應非常理想，會延長計劃3年。

另外，強制性公積金計劃管理局年內會就強積金「全自由行」的具體方案諮詢公眾，隨後向政府提交建議，務求強積金「全自由行」可於積金易平台全面運作後盡快實行。

財政預算案2025︱增強「一帶一路」沿線國家合作

財爺指，繼續發揮作為「一帶一路」功能平台的角色，會聯同工商及專業服務界深耕東盟、中東市場，並探索中亞、南亞及北非的市場潛力。貿發局亦會加強「一帶一路」項目對接，尤其聚焦綠色發展及創新科技。

他表示 「一帶一路高峰論壇」是香港參與和助力共建「一帶一路」的旗艦平台。第十屆論壇將於9月舉辦，我們會鼓勵各界在論壇前後舉辦活動以加強協同效應。

財政預算案2025︱國際航運中心

陳茂波稱，因應國際稅務規則的改變，正優化這些措施，包括為營運租約下的船舶出租商，提供船舶購置開支的稅務扣除。為帶動海運服務業發展，我們亦建議為合資格大宗商品貿易商提供半稅優惠。明年上半年會向立法會提交條例草案。

首幅在葵青貨櫃碼頭旁的物流用地剛以招標售出。同時，政府已展開在北部都會區物流用地的發展模式研究，建設現代物流圈，預計於今年公布研究結果。

為發展智慧港口，政府已預留2億1千5百萬元，構建港口社區系統，加強航運、港口及物流業持份者信息互通，年內會向立法會申請撥款。

財政預算案2025︱醫科生學額增至650個

陳茂波宣布，2025至26年度醫科生學額會增加至650個，公營醫療系統亦會引入非本地培訓的醫護人員。

政府上半年將提出「香港藥物及醫療器械監督管理中心」成立時間表，及邁向「第一層審批」的路綫圖，並制訂支援藥械研發的策略和措施。

第三間醫學院方面，已經邀請本地大學提交建議書，並會在年內完成評核及向政府提出建議。政府會以預留資源以配對形式供大學籌建新醫學院。

財政預算案2025︱醫科生學額增至650個 公營醫院引入非本地培訓醫護

財政預算案2025︱文創產業

政府推動文創產業化發展，會繼續善用「文化藝術盛事基金」，吸引和支持國際或大型文化藝術活動在香港舉行，促進香港發展成為中外文化藝術交流中心。我們已更新審批準則，加入活動須帶動旅遊及經濟的要求。

同時大力支持電影業發展，「電影發展基金」累計批出超過13億元，資助超過120部電影，起用了超過110位新進導演和監製，相關電影獲得超過一百八十個奬項。基金亦推出「開拓內地電影市場資助計劃」，鼓勵香港電影公司和內地文化企業投資和支持香港導演的製作。

政府將於未來5年，支持文化知識產權創造者和生產者推進超過30個文化知識產權項目。我們正促進文創界內的跨範疇合作，增加化知識產權產品的傳播力和商業價值。

財政預算案2025︱大力支持電影業發展 吸引國際或大型文化藝術活動在港舉行

財政預算案2025︱吸引優才專才

短期內會在「優秀人才入境計劃」下，主動邀請頂尖及領軍人才來港發展，並會優化「輸入內地人才計劃」和「一般就業政策」，容許具專業技術資格及經驗的年輕非學位專才來港，投身人力短缺的技術工種。

香港人才服務辦公室（人才辦）為來港人才提供全方位一站式支援，並對外推廣香港優勢及招攬人才。人才辦計劃於明年初舉辦第二屆「香港·全球人才高峯會」，鞏固香港為國際高端人才集聚高地的地位。

政府會繼續通過「一帶一路獎學金」等措施，吸引尤其東盟等「一帶一路」國家的學生來港升學。

同時，「新資本投資者入境計劃」累計接獲超過八百八十宗申請，預計帶來超過二百六十億元的投資。我們即將推出一系列優化措施，為計劃提供更大彈性。

財政預算案2025︱獎學金吸引尤東盟國家學生來港升學 為來港人才提供一站式支援

財政預算案2025︱積極探討規範籃球博彩活動

陳茂波宣布，積極探討規範籃球博彩活動，並邀請香港賽馬會提交建議。

陳茂波指，根據賽馬會最新評估，去年的非法籃球賭博投注額高達700億至900億元。為有效打擊非法賭博活動，政府將積極探討規範籃球博彩活動，並邀請香港賽馬會提交建議。

財政預算案2025｜考慮增籃球博彩項目

財政預算案2025︱2元乘車優惠限240程

陳茂波宣布，2元乘車優惠受惠年齡門檻不變，10元以上改為2折，每月上限240程。交通津貼補貼水平 由400元升至500元

至於「公共交通費用補貼計劃」，由6月起由每月公共交通實際開支水平400元提高至500元，超出500元的開支，政府維持提供三分之一的補貼，每月400元上限不變。

財政預算案2025︱2元乘車優惠限240程 10元以上改2折

財政預算案2025︱行政立法司法機關及區議會全體凍薪

財政司司長陳茂波宣布行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪。

凍薪人員包括行政長官及政治委任官員；行政會議非官守議員；全體公務員；立法會主席和所有議員，以及秘書處人員；終審法院首席法官、各級法院法官和司法機構人員；以及區議會議員。

財政預算案2025｜行政、立法、司法機關及區議會 全體人員一致凍薪

財政預算案2025前瞻︱各界出謀獻策

在財政預算案2025未公布前，政界中人已紛紛獻計，比如長者2元乘車優惠門檻回復至65歲、要求公務員凍薪甚至減薪等。TOPick結合各界意見，為財政預算案2025作前瞻。

財政預算案2025︱政黨建議凍結公務員編制 不合時宜職位重新調配

2元乘車優惠｜長者乘車優惠10元以上或改兩折 田北辰︰有助避免「長車短搭」

財政預算案2025｜林健鋒倡2元乘車優惠與通脹掛鈎 若公務員減薪需議員一視同仁

財政預算案2025｜羅淑佩稱預算案料公布今年旅客估算數字 指「超級3月」將舉行多項盛事

財政預算案2025｜李浩然倡長者乘車優惠每月設補貼上限 公務員凍薪、凍「跳point」

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