  • 18°C
香港時間：202526日 (四) 21:06

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政府財赤｜中大新校長盧煜明：願與社會共渡時艱　冀無礙大學創新育人

社會

撰文： 蔡健行

發布時間： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

盧煜明今（6日）與大學管理層出席中大傳媒新春團拜，是他上月上任後首次出席公開活動。（陳靜儀攝）

政府面對財赤，透露教育開支有空間縮減，中文大學校長盧煜明今（6日）向傳媒表示，明白大學需要與社會共渡時艱，但強調全球化競爭下「不進則退」，期望政府縮減撥款時，不會影響大學創新研究和培育人才。

盧煜明今與大學管理層出席中大傳媒新春團拜，是他上月上任後首次出席公開活動。期間他多次被問及，政府表明財政赤字下教育有削減資源的空間，會如何影響大學運作，政府是否確實會削減大學資助，盧煜明表示，暫時仍未獲大學教資會通知未來三年期規劃的財政撥款，但表示大學會與社會共渡時艱。他又期望，政府削減撥款的同時，要避免影響大學的創新研究，維持大學發展的動力，

全球化之下不會有人等你，不進則退。

8間資助大學近年以高昂學費「超收」大量非本地生，收入增加，對於有意見認為大學可動用更多該筆「私己錢」，盧煜明表示，大學部分財政儲備會用作特定用途（designated reserve），並非能輕易調撥。他強調大學要先知道確實削減撥款的詳情，才能檢視如何調整財政安排，包括是否再加非本地生學費等。

點擊圖片放大
+3
+2

中大署理常務副校長潘偉賢表示，相信大學會繼續開源，但至於會否減薪、減人手，她稱要視乎不同學系的安排，但相信不少教師不介意「教多科」。至於有否個別項目必然不會縮減，潘偉賢稱，大學仍未開始討論如何應對政府削減撥款，但強調一定不會影響學生學習，又稱「大家毋須替我們擔心，我們一定有解決的方法。」

政府正籌備成立第三間醫學院，本身亦是中大李嘉誠醫學講座教授的副校長（策略發展）陳偉儀坦言「目前不太可行」。他解釋，政府已明言檢討大學撥款，但成立新醫學院需要大量資源，同時需要人才，但願意在香港參與醫學院發展的人才有限。對於有傳政府考慮容許已表態的3間大學合辦醫學院，陳偉儀亦認為並不可行。

盧煜明在團拜中又表示，大學首要工作是規劃下一個5年策略發展計劃，將研究組織研究新書院、招攬國際人才等。被問到早前有中大邀請來港的台灣歷史學者黃克武被拒入境，盧煜明表示不會評論個別例子，但表示會檢視特別教授席的資助，以吸引更多外地人才。

記者：蔡健行

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港中文大學 學費 全球化 大學 歷史學 盧煜明

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

徐熙媛大S去世｜隱世算命師批中大S活不過50歲　再批范冰冰胞弟范丞丞27歲九死一生
徐熙媛大S去世｜隱世算命師批中大S活不過50歲　再批范冰冰胞弟范丞丞27歲九死一生
大S離世丨大S骨灰傳長放家中背後原因極催淚　小S每日以淚洗面令人擔憂
大S離世丨大S骨灰傳長放家中背後原因極催淚　小S每日以淚洗面令人擔憂
大S徐熙媛去世︱當年與大S首次齊旅行地點現成永別之地　具俊曄不在乎遺產：餘生該如何過
大S徐熙媛去世︱當年與大S首次齊旅行地點現成永別之地　具俊曄不在乎遺產：餘生該如何過
大S離世丨與大S病況相似兒子帶母遊日　媽媽癱軟氣喘「肺炎併敗血症」靠愛兒1決定救回一命
大S離世丨與大S病況相似兒子帶母遊日　媽媽癱軟氣喘「肺炎併敗血症」靠愛兒1決定救回一命
大S離世｜大S曾自爆為美白食「抗凝血劑」　醫生揭秘真正藥物：增血栓風險
大S離世｜大S曾自爆為美白食「抗凝血劑」　醫生揭秘真正藥物：增血栓風險