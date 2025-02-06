政府財赤｜中大新校長盧煜明：願與社會共渡時艱　冀無礙大學創新育人

▲ 盧煜明今（6日）與大學管理層出席中大傳媒新春團拜，是他上月上任後首次出席公開活動。（陳靜儀攝）

政府面對財赤，透露教育開支有空間縮減，中文大學校長盧煜明今（6日）向傳媒表示，明白大學需要與社會共渡時艱，但強調全球化競爭下「不進則退」，期望政府縮減撥款時，不會影響大學創新研究和培育人才。

盧煜明今與大學管理層出席中大傳媒新春團拜，是他上月上任後首次出席公開活動。期間他多次被問及，政府表明財政赤字下教育有削減資源的空間，會如何影響大學運作，政府是否確實會削減大學資助，盧煜明表示，暫時仍未獲大學教資會通知未來三年期規劃的財政撥款，但表示大學會與社會共渡時艱。他又期望，政府削減撥款的同時，要避免影響大學的創新研究，維持大學發展的動力，

全球化之下不會有人等你，不進則退。

8間資助大學近年以高昂學費「超收」大量非本地生，收入增加，對於有意見認為大學可動用更多該筆「私己錢」，盧煜明表示，大學部分財政儲備會用作特定用途（designated reserve），並非能輕易調撥。他強調大學要先知道確實削減撥款的詳情，才能檢視如何調整財政安排，包括是否再加非本地生學費等。

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中大署理常務副校長潘偉賢表示，相信大學會繼續開源，但至於會否減薪、減人手，她稱要視乎不同學系的安排，但相信不少教師不介意「教多科」。至於有否個別項目必然不會縮減，潘偉賢稱，大學仍未開始討論如何應對政府削減撥款，但強調一定不會影響學生學習，又稱「大家毋須替我們擔心，我們一定有解決的方法。」

政府正籌備成立第三間醫學院，本身亦是中大李嘉誠醫學講座教授的副校長（策略發展）陳偉儀坦言「目前不太可行」。他解釋，政府已明言檢討大學撥款，但成立新醫學院需要大量資源，同時需要人才，但願意在香港參與醫學院發展的人才有限。對於有傳政府考慮容許已表態的3間大學合辦醫學院，陳偉儀亦認為並不可行。

盧煜明在團拜中又表示，大學首要工作是規劃下一個5年策略發展計劃，將研究組織研究新書院、招攬國際人才等。被問到早前有中大邀請來港的台灣歷史學者黃克武被拒入境，盧煜明表示不會評論個別例子，但表示會檢視特別教授席的資助，以吸引更多外地人才。

記者：蔡健行

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