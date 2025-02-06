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寵物節｜展商推芝士龍蝦、杞子燉鴨罐頭　日本品牌參展：港人消費力高

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發布時間： 3 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

一連4日的香港寵物節今日開鑼。（朱永倫攝）

一連4日的香港寵物節今日（6日）開鑼，於會展3號展覽廳舉行。今年有近400個參展商、逾1,000個展位，規模歷屆最大，市民可攜寵物入場。

今年寵物節首度增設「動物多元生命館」、「國際寵物文創潮玩區」及海外展區，其中「動物多元生命館」展出蘇卡達象龜、美洲鬣蜥等多種爬蟲類品種及生態互動，亦有生態教育講座、甲蟲標本工作坊等活動 。「國際寵物文創潮玩區」及全新海外展區匯聚多個國內外品牌，展示寵物周邊商品與手作精品。

展覽集團主席王學譜表示，寵物節有「寵物界工展會」之稱，又引述集團進行的調查指，本港市民每個月飼養寵物上的平均支出達2,086元，較去年增長6.3%，預計寵物產業的市場規模已達60億元。

他提到，今屆寵物節開放予65歲或以上長者免費入場，促進銀髮經濟，由今年寵物節起，持長者卡、65歲長者可免費進入集團今年共12個展會。集團亦為大灣區旅客、跨境消費人士提供免費門票及交通、購物折扣及禮品，推動大灣區市民到港消費，期望每季額外吸引1.5萬名內地旅客到訪。

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參展18年的Kakato主售寵物食品，高級業務經理麥先生表示，今年寵物展為歷屆最大規模，預計人流將超越往年，又指現場顧客購買意欲高漲，人均消費約300至800元，較去年500元上升，今日最高單筆交易更突破1萬元。品牌推芝士龍蝦、杞子燉鴨等罐頭口味，售約20元一罐。麥先生指產品在市場上獨有，且價格相宜，料可吸引客人。被問到是否有信心回本，麥指，參展的主要目標是提升品牌知名度，非單純追求銷售額。

日本品牌NAAF首次來港參展，負責人黃小姐表示，以往有香港人特意到日本展會購買他們的寵物食品，「幾萬咁買」，今日亦有客人「拖篋入貨」。品牌主打高檔寵物食品市場，看中港人消費力高，未來希望進軍香港市場。

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