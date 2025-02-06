徐熙媛大S去世｜具俊曄喪妻4天首度發聲　斥汪小菲像惡魔：不讓惡人接觸家人

▲ 徐熙媛大S去世｜具俊曄喪妻4天首度發聲，斥汪小菲像惡魔，又表明遺產將會留S媽。

大S徐熙媛丈夫具俊曄於今晚（6日）打破沉默發文！具俊曄對於突然痛失愛妻，他坦言這是「經歷無法語言形容的悲傷和痛苦」，他又明言，遺產權利將會全留給S媽，並承諾「不要讓任何惡人接觸家人」。

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大S於2日因流感併發肺炎病逝，她的骨灰已於昨日（5日）由老公具俊曄護送回台，私人飛機費用由徐家一手包辦。大S與具俊曄等了20年重逢結婚，惜未能度過3周年。在大S離世後，他更一度失聯，後來才對幾位好友私下報平安，但情緒仍極度崩潰。

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自喪妻4天以來，具俊曄今晚首度發聲，並以中、韓雙語寫下這幾天的心情，「目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦，這是超越所想像中的斷腸似的時間來比喻，沒力氣說什麼，也不想說」，然而這幾天以來他不斷遭到負面攻擊，不點名痛斥汪小菲：

有些人像惡魔般批評我們一家人，也損害我的愛。有位裝很淒涼的淋雨亂跑，有些人故意損害我們家族的形象亂發關於保險和金錢的假新聞，這導致我們的傷口」。

他又透過文字他懇求對方：「求求什麼都不要做，讓我們的熙媛平安安息吧」。

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至於外界高度關注的遺產部分，具俊曄身為大S法定配偶，把所有權利留給S媽，「熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽」，文末，他以大S喚他的綽號「俊俊」自稱，並表示自己是「熙媛永遠的愛」，字句令人看得鼻酸。

具俊曄發聲全文：

首先為了哀悼熙媛的大家 表達我真心的謝意

目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦 這是超越所想像中的斷腸似的時間來比喻 沒力氣說什麼 也不想說

可是我們還在處於喪失和哀悼的時間中 有些人像惡魔般批評我們一家人 也損害我的愛

有位裝很淒涼的淋雨亂跑 有些人故意損害我們家族的形象 亂發關於保險和金錢的假新聞 這導致我們的傷口

這時候 我不得不在想，這世界上真的有這麼壞的人



求求什麼都不要做 只讓我們的熙媛平安安息吧

懇切的拜託

還有 我要講熙媛留下來的寶貴的遺產

所有的遺產 熙媛在生前為了保護她最愛的家族 用心血換來的 所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽

關於孩子們 我不要讓任何惡人接觸孩子們 都透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人

我跟熙媛在一起的時間 沒辦法以世界上任何東西來代替 珍貴又價值的禮物

我要保護熙媛最愛的那全部 這就是我最後該做的事情

再次深深的感謝哀悼我們熙媛的每一位

熙媛永遠的愛 俊俊 敬上

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