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航空旅遊｜港人愛旅行更愛慳錢　五大迷思逾慳逾貴

社會

撰文： 梁巧恩

發布時間： 3 小時前

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港人愛旅行更愛慳錢，五大迷思逾慳逾貴。(受訪者提供)

港人愛旅行，尤其在疫情後，每逢長假期港人也排長龍出境。不少港人也會在出發前做足功課，由買票、訂酒店至景點規劃也不錯過。Expedia早前發布《2025年航空旅遊秘訣》年度報告，拆解常見的旅遊迷思。

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迷思一：越早預訂機票越著數
真相揭曉 ：出發前7至22天是預訂的黃金時機
預訂機票並非越早越實惠。最佳預訂時機是出發前7至22天，對比提前4至5個月預訂最多可節省26%。此外，旅客不妨多留意航空公司及旅遊預訂平台的特別促銷活動，隨時可能獲得超值優惠。

迷思二：星期一至星期日，任何一日買機票價格都一樣
真相 ：星期日預訂機票慳得更多
選對日子預訂機票，效果可以截然不同。數據顯示，在星期日預訂機票一般較平，比最昂貴的星期五預訂機票，最多可節省15%。

迷思三：幾時出發不會影響機票價格
真相揭：星期四出發最抵
何時買機票固然重要，但出發日子也是不可忽視的一環。對比最貴的星期日出發，星期四出發最多可節省 17%

迷思四：機票價格每年都會上漲
真相：經濟艙機票的平均價格其實有所回落
2024年經濟艙平均機票價格較 2023 年下跌2%。

迷思五：我乘搭的航班總是滿座
真相揭曉：其實只要選對出發日期和月份，就能避開人潮
星期二是出遊人流相對較少的日子，而九月更是港人外遊淡季 。

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