航空旅遊｜港人愛旅行　何時買機票及出發最好？

▲ 港人愛旅行，何時買機票及出發最好？(受訪者提供)

長假期港人蜂擁外遊，Expedia®早前發布《2025年航空旅遊秘訣》年度報告，拆解如何節省時間及旅費。該報告由Expedia與航空公司報告公司（Airlines Reporting Corporation, ARC）及全球最大型航班資訊供應商 OAG合作，分析數以十億計數據點編製而成。

報告顯示，星期日是預訂國際航班機票的好時候，可節省高達15%。而最貴則是星期五。同時提早7 至 22 天預訂國際航班機票節省最多：在這個黃金時間內預訂的旅客，相比於提前 136 至 143 天預訂的旅客，最多可節省 26% 。

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至於最佳出發時間原來是周四，最多可節省17%，另外，可注重以下五點：

十月是經濟艙機票最便宜的月份：與一月（經濟艙機票最貴的月份）相比，旅客在十月外遊可以節省高達18%。

七月是商務艙或頭等艙機票最便宜的月份：與二月（票價最高的日子）相比，旅客在七月旅遊可以節省高達10%。

星期二出發可避開人潮：旅客在星期二可享受到較為清靜的機場。雖然這一天可能不是最便宜的出行選擇，但對於追求輕鬆旅遊的旅客而言，卻是理想的時機。

早上的航班較少機會被取消：在凌晨3點至早上9點出發的航班，被取消的機會低21%。相反，下午3點至晚上9點出發的航班被取消的機率高68%。

三月份的航班取消率最低：三月是最可靠的旅遊月份，平均航班取消率僅為 4.5%，其取消率明顯低於其他月份。

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