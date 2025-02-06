大學發展｜中大成立「致真交叉數學科學院」丘成桐任院長　與清華合辦入學試

▲ 中文大學舉行「致真交叉數學科學院」成立典禮。（陳靜儀攝）

中文大學新成立「致真交叉數學科學院」（Zhizhen School of Interdisciplinary Mathematical Sciences）將設8年制學士及博士課程，模式與清華大學求真書院相近，同樣由國際知名數學家丘成桐出任院長。學院將在2025/26學年取錄首批40名學生，預計非本地生佔四分之三。

中大昨舉行學院成立典禮，由身兼清華大學求真書院創辦人的丘成桐，出任中大致真學院創院院長。中大指，8年制課程包括3年數學基礎訓練、兩年科研訓練和3年博士訓練，期間會與求真書院和復旦大學「深度合作」，若學生能完成中大通識和全人教育畢業要求，可獲頒授中大學士和博士學位。

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中大預計，首批學生2025/26學年入學，初期每年招生40人，包括10名本地生和30名非本地生。對於非本地生佔比較多，是否對本地生不公平，丘成桐強調有關數字只是預計數字，承諾至少取錄10名本地生，「假如香港學生超過20個，與內地學生成績一樣好，我們一樣會歡迎，不會規定只收10個。」

至於招生方法和學院教學模式，丘成桐表示，與清華大學求真書院相似，即是由中三至中六開始招收尖子。中大則表示，所有學生須通過由學院和求真書院共同舉辦的入學試，未有參加香港中學文憑試或高考的資優生亦有機會獲取錄，學院另會與夥伴大學合作，為有意入學的中學生提供入學試預備課程。此外，丘成桐提到，8年課程期間，至少兩年課堂在中大進行。

教育局局長蔡若蓮、中大議員校董鄧家彪及中大校董鄭志雯等亦有出席開幕禮。蔡若蓮說，相信新學院除了有助推動香港發展成國際創科中心，亦可提高香港留學品牌的吸引力。

記者：蔡健行

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