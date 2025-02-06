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財政預算案2025｜林筱魯倡公務員凍薪直至滅赤　吳傑莊促委任「效率促進組」減政府開支

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

立法會C15+議員今日（6日）與財政司司長陳茂波會面。(吳傑莊fb圖片)

政府將面臨近千億財赤，選委界議員林筱魯建議，在財政收支未能達至平衡前，凍結公務員人手及薪酬；選委界議員吳傑莊建議，委任一個「效率促進組」，審視如何節流，減省部門編制和開支，目標在5年內縮減1成人手。

立法會C15+議員今日（6日）與財政司司長陳茂波會面，各自提出新一份財政預算案的建議，多人分別就減省政府開支提出建議。林筱魯建議，凍結公務員編制及薪酬，嚴控編外職位及外判服務，期以三年內達至財政平衡後撤銷。他說，在財政收支未能達至平衡前，凍結人手及薪酬，容讓自然流失，嚴控開設編外職位及外判服務，切實檢視行政流程中的層層監督與及協調轉介的實質效用。

吳傑莊建議，委任一個「效率促進組」，由有商界背景成員，或聯同審計處，審視如何節流，減省部門編制和開支。中長期訂立目標，在未來5年內縮減1成人手，10年縮減3成。

尚海龍促「清理門戶」  取消重疊功能的「殭屍」項目

選委界議員尚海龍提出「清理門戶」，檢視政府系統中，有否無存在價值或重疊功能的「殭屍」項目，有就取消，減省臃腫開支。他舉例，鑒於「高才通計劃」啟動以來，已經取得空前成功，「科技人才入境計劃」實際上變成「架床疊屋」的同類項目，耗費不必要的資源，應予以取消。

創科方面，選委界議員黃錦輝建議，政府利用DeepSeek技術為港版ChatGPT升級換代，提升效率，並廣泛應用人工智能於公務，如用「代理式人工智能」（Agentic AI）作虛擬助理。選委界議員陳月明建議，發展沙嶺數據園發展為「存算一體、智算優先」，深入推進「數智賦能」，通過數字化、智能化方式，全面提高公共部門及各行業工作效率和服務質量。

簡慧敏倡從嚴審視延長有時限編外職位。(簡慧敏fb圖片)

簡慧敏倡從嚴審視延長有時限編外職位

另外，昨日晤陳茂波的選委界議員簡慧敏建議，從嚴審視延長有時限編外職位或增設常額職位的需要，盡量用現有資源，善用科技精簡程序。她續建議，考慮取消2025/26年度首季的住宅物業差餉寬免，料可增加26億元收入。

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