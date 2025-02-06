西九文化區｜南面登岸設施預計第四季啟用　或開辦往返中環新航綫

▲ 西九文化區南面登岸設施。（馮漢柱攝）

西九文化區南面登岸設施預計今年第四季啟用，西九管理局行政總裁馮程淑儀今日（6日）表示，屆時或開辦往返中環8號碼頭的新航綫。有議員料有助改善西九交通痛點，吸引更多旅客到訪；惟有議員認為乘船者不會多。

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南面登岸設施位於M+博物館對出，現正進行預製混凝土海堤鋪設，及場外預製鋼結構製造。馮程淑儀昨指，設施年底啟用後，或開辦往返中環8號碼頭的新航綫，接駁西九和中環商業中心，以吸引更多市民和旅客到訪。

西九發言人補充，南面登岸設施是由政府撥款興建、西九管理的公眾碼頭，希望有助疏導陸路交通，市民亦可預約停泊私人船隻。發言人又指，海上旅遊有很大發展空間，盼開拓新旅遊產品，如海上觀光及博物館套票，相信有助帶動人流，對西九營運亦有很大幫助。

除了陸路交通，市民現時亦可在周末及公眾假期，乘水上的士到訪西九。發言人稱，南面登岸設施落成後，水上的士亦將於該處泊岸，不再使用油麻地避風塘2號梯台。

發言人亦稱，現時假期旺季單日或有數萬人次到訪西九，相信碼頭啟用後，必定有人選擇乘船到場，一直有跟船公司及旅遊業界溝通，但何時提供甚麼航綫未有時間表，班次頻密亦要視乎市場需求，惟強調「相信係一定有（市場），所以而家都同持份者傾緊，應該點樣盡量用好個碼頭。」

西九交通配套常為人詬病，旅遊界立法會議員姚柏良說，西九不早於剛開幕時便興建碼頭，可說是「敗筆」，加上文化區內為「倔頭路」，且旅遊巴停泊位不足，舉行大型活動時附近道路往往非常擠塞。他相信開通水路交通，有助改善西九交通痛點，吸引更多旅客到訪，改善財政狀況。

姚又提到，現時水上的士停泊的位置不理想，航程較長、要兜大圈，故不多人選乘，但未來改至停泊南面登岸設施，則航程較短和方便。姚建議西九推出海上遊產品，「旅客去完博物館，跟住上船遊維港」；又籲加快開通西隧近海出口。

惟立法會交通事務委員會委員張欣宇直言，「覺得搭（南面登岸設施相關航綫）嘅人，唔會多得過天星小輪」，認為西九宜利用自動駕駛車輛，接駁港鐵柯士甸站或高鐵站，若人流多可更靈活加密班次。

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記者：梁薾心