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大S遺產︱具俊曄發文稱遺產盡歸S媽後突然更改　汪小菲宣戰反撃：是誰沒把大S照顧好

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

具俊曄發文稱遺產盡歸S媽後作出更改，另一方面汪小菲宣戰表示會反撃。

【徐熙媛 / 大S / 汪小菲 / 具俊曄 / 大S去世 / 大S遺產分配】大S徐熙媛因流感併發肺炎，不幸病逝，終年48歲。此不幸事件後一直沒有公開發言的大S丈夫具俊曄，於昨晚（6日）打破沉默在個人社交平台發文，坦言這是「經歷無法語言形容的悲傷和痛苦」

具俊曄更不點名批評汪小菲「有位裝很淒涼的淋雨亂跑，有些人故意損害我們家族的形象亂發關於保險和金錢的假新聞，這導致我們的傷口」

同時，他表示：「關於孩子們 我不要讓任何惡人接觸孩子們 都透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人」，更講明遺產權利將全留給S媽。全文如下：

首先為了哀悼熙媛的大家 表達我真心的謝意
目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦 這是超越所想像中的斷腸似的時間來比喻 沒力氣說什麼 也不想說
可是我們還在處於喪失和哀悼的時間中 有些人像惡魔般批評我們一家人 也損害我的愛
有位裝很淒涼的淋雨亂跑 有些人故意損害我們家族的形象 亂發關於保險和金錢的假新聞 這導致我們的傷口
這時候 我不得不在想，，這世界上真的有這麼壞的人
.
求求什麼都不要做 只讓我們的熙媛平安安息吧
懇切的拜託
還有 我要講熙媛留下來的寶貴的遺產
所有的遺產 熙媛在生前為了保護她最愛的家族 用心血換來的 所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽
關於孩子們 我不要讓任何惡人接觸孩子們 都透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人
我跟熙媛在一起的時間 沒辦法以世界上任何東西來代替 珍貴又價值的禮物
我要保護熙媛最愛的那全部 這就是我最後該做的事情
再次深深的感謝哀悼我們熙媛的每一位
熙媛永遠的愛 俊俊 敬上

大S徐熙媛去世︱傳由汪小菲付錢包機送大S骨灰返台灣　小S罕動怒發聲明：人在做天在看

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大S遺產︱汪小菲向具俊曄宣戰

不過，此文發出不足2小時，具俊曄應發現遺產分配忽略了大S的子女，因此作出修改，表示：「關於孩子們應得的財產，希望在律師的監督下，都能妥善把孩子的權利維護好！」

另一方面，被不點名批評為的汪小菲也準備作出反撃，有媒體求證汪小菲友人，他回應：「我們會準備好開戰，是誰沒有把大S照顧好？」接著不平表示：「細數小菲為了他的前妻來回兩岸10年幾乎上幾千次，現在更不需要演戲在雨中難過，她是孩子的媽，小菲傷痛到根本站不起來，怎麼可能去做任何的新聞？小朋友要跟誰？有人去問過小朋友嗎？」

該友人更稱汪小菲已精神崩潰至無法下床，不過待他精神狀態恢復後，就會開始進行反擊。

大S徐熙媛去世｜姐姐猝逝小S難走出悲痛　《小姐不熙娣》無限期暫停錄影

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