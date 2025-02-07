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香港藝術月2025｜ComplexCon香港演出陣容驚喜加碼　新世代女團NJZ亮相表演

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

ComplexCon香港2025演出陣容驚喜加碼 現象級新世代女團 NJZ (前團名NewJeans) 將以全新組合名字首次亮相表演。

全球潮流文化盛事ComplexCon 香港2025日前宣布強大表演陣容，包括Metro Boomin 及 ZICO擔任領銜表演嘉賓，今日又有爆炸性驚喜，NJZ（前團名NewJeans）將強勢加盟，成為Complex Live ! 

演唱會領銜表演嘉賓之一，為一連三日的演唱會活動再添聲勢，呈獻前所未有的音樂體驗。NJZ 同時發布全球樂迷引頸以待的全新團隊名稱。韓國女子組合 NJZ 為全球最具影響力的音樂團隊之一，由五名成員 Minji、Hanni、Danielle、Haerin 及 Hyein 組成。團隊將在 ComplexCon 香港 2025 以全新組合名字作首次亮相表演。

NewJeans從出道已經在韓國流行音樂界迅速崛起，並成為他們這一代中最具影響力和創新精神的團體之一。

從排行榜冠軍歌曲，到突破界限的音樂風格和聲音，組合席捲全球。她們以突破界限的音樂風格，歌曲風靡全球排行榜，持續掀起音樂熱潮。NewJeans 的首張專輯《NWJNS》播放量超過 5.55 億次，是 Melon排行榜史上播放量最高的女子組合專輯，而她們的出道單曲在Spotify 上的播放量亦超過 6 億次。在 2024年，他們榮獲 Billboard 女性音樂獎的「年度最佳組合」獎，開創南韓歌手先河。此外，他們在 2023 年MAMA 頒獎典禮和 Melon 音樂獎上亦奪得「最佳年度歌手」獎。

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