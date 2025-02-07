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結業潮｜太興旗下台灣古早味「稻埕飯店」　開業不足5年全線結業

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 剛剛

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

K11總店將營業至2月10日晚上10時，2月11日正式結束營業。

【結業潮/台灣/稻埕飯店】不少食肆在農曆新年啟市後，卻先後宣布結業，包括銅鑼灣變形金剛餐廳、美國三文治專門店eggslut。昨日（6日）太興集團品牌、主打台灣古早味的「稻埕飯店」宣布，K11總店將營業至2月10日，11日正式結束，連同早前已結業的V POINT分店，稻埕開業不足5年，宣告結束全線分店。

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結業潮｜台中直送台稉米製滷肉飯

稻埕飯店為太興集團20個食肆品牌之一，K11總店於2020年3月開業，翌年再於銅鑼灣V POINT開設分店。餐廳概念源於台灣的大稻埕，店內設計風格以台灣懷舊為主，飯店天花、牆身的時鐘及齒輪裝飾，均有著穿越時空回到過去的意味，藉以讓客人追尋回味「那些年的古早回憶」。

稻埕的招牌菜包括「鵝不是鴨肉」、「滷肉台稉米飯」、「骨膠原豬手」及米水飲品等。「鵝不是鴨肉」以台式白滷水浸製，利用丁香、老薑等無色的調料製成，鵝肉口感吃起來較清爽；而「滷肉台稉米飯」由台中直送台稉9號米，米粒黏性佳、口感好，配上滷肉，是台灣最地道的味道；至於「骨膠原豬手」豬手口感糯軟，充滿膠原蛋白；飲品方面，以台稉9號米煲煮15分鐘，有改善消化等功用。

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結業潮｜K11總店營業下周一晚上10時

去年太興集團在回歸日當天，舉行旗下全線食肆七折優惠，各間分店均大排長龍，稻埕門外亦有數十名市民等候光顧，口碑甚佳。不過，稻埕昨日在社交平台宣布，K11總店將營業至2月10日晚上10時，2月11日正式結束營業，並感謝食客5年來的支持，「期待未來有機會再見！」。連同早前已結業的V POINT分店，稻埕兩間分店將全線結束。

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稻埕飯店
地址：尖沙咀河內道18號K11 B1樓B105-B106舖
營業時間：11:00 - 22:00
電話：2668 3300

（稻埕fb圖片）

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