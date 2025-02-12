深夜小巴｜凌晨小巴司機隧道飆車速度破百　乘客驚呼：「感受到死亡邊緣」

▲ 凌晨小巴司機隧道飆車速度破百，乘客驚呼：「感受到死亡邊緣」。

公共小巴在的道路上行駛的最高車速為每小時80公里，但深夜時分不免有個別小巴司機超速駕駛。

近日，有港男在Threads上傳影片，指其凌晨乘搭小巴時，驚訝發現小巴車速破百，車內的車速顯示器一度「飆升」至104，他驚呼「感受到死亡邊緣」，此事引起網友熱議，發現並非個例，「最近我試過搭150」。

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深夜小巴｜隧道飆車速度破百

樓主指其日前凌晨乘搭小巴前往旺角時，遇見司機超速行駛，其車廂內速度顯示器顯示車速一度達到104公里每小時，樓主形容此次乘車經歷「那夜凌晨我坐上開百幾的小巴仲要播Power，感受到死亡邊緣」。

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據影片可見，當時小巴正在一處隧道內高速行駛，並未見到其他車倆個，而車內車速顯示器數字為104，而後降至102。車內天花有不同顏色的燈帶裝飾，還在播放音樂，有幾名乘客感到車速過開，便出言責罵司機，還有人起哄稱「我要高鐵嘅速度啊，唔該」，被人當即制止。

深夜小巴｜網民分析凌晨小巴高速行駛原因

此事引起網民熱議，有詢問過凌晨凌晨駕駛小巴的司機，告訴行駛的原因有3點，「可以搵多轉或者早啲收工；速度快刺激感足夠就冇咁容易眼瞓；有啲路唔揸咁快更危險」，不過樓主就第3點原因認為，遵守交通指示駕駛車輛最安全。

▲ 有網民表示，凌晨小巴速度普遍較快的原因是司機想儘早收工。（資料圖片）

有不少網民分享類似經歷，車速顯示器中的數字竟然為248，更有車速快到顯示器測速故障，出現「Error」標誌，「見過120」、「我朝頭早綠Van都90」、「試過110，咁啱落斜坡，好刺激好似玩緊過山車」、「最近我試過搭150」、「當年上水殺入屯門平均200」。

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