  • 15°C
香港時間：202527日 (五) 19:40

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

資優教育︱資優學生擁3項共通點　3位尖子逆境自強獲獎學金鼓勵　

升學教育

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

石芯悠同學：找到閃耀光環下的平衡點，享受成長的樂趣，展現自身的潛力。

【資優教育基金/閃耀之星/跆拳道/戲劇/舞蹈】資優教育基金（資優基金）每年舉辦的「閃耀之星」獎學金計劃，除了給予得獎學生一個獲得肯定及表揚的機會外，更是香港資優教育學苑 （資優學苑）「尖子培育計劃」的正式認可項目，適齡的得獎學生會獲邀加入資優學苑，跟不同領域的資優生一同接受系統化的培育，而才華各異的資優生互動地發展多元智能，可拓寬人才庫的資優光譜！

今年資優基金的專業評審從200位申請者中選出了25位得獎學生，其共通點是：逆境自强，既具備多元智能，又對其專項「愛到發燒」！讓我跟大家分享其中三位「閃耀之星」的故事。

靚太安樂窩
香港寵物節｜歷屆最大型香港寵物節2025開鑼　展示珍稀爬蟲動物必逛文創潮玩區

資優教育基金| 「樂」此不疲 振翅高飛

面試當天，一位女孩在評審面前展現絕技，她的每個動作都充滿了力量與美感，最後更以側手翻接空中旋轉三圈後作結！整套動作行雲流水，令人拍案叫絕。她就是胥樂妍同學：全國Tricking極限特技邀請賽冠軍、香港跆拳道協會現役隊員、全國跆拳道俱樂部聯賽總決賽少年女子組冠軍。

精彩表演背後，是無數個日夜辛勤練習、毅力與堅持的故事。樂妍表示，她從小學習跆拳道，除了跟教練訓練外，每天都會在家中反覆練習基本功，踢腿數百次，盡展她對跆拳道的熱情。根據美國教育家任汝理博士（Dr Joseph Renzulli）提出的「資優三環」概念，資優生要具備中上程度的能力、創新思維及學習的熱忱，這亦是資優學苑用以甄選資優生的理念。我們相信，具聰明才智和創新思維的人足以在人群中發光，但要達至卓越水平，還需要對特定課題深感興趣，並懷着堅毅、勤奮、自信去持續追求！樂妍告訴我們，成功從來不是偶然，而是累積無數次努力與堅持的成果。

胥樂妍同學：懷着堅毅、勤奮、自信持續追求，勇奪多項全國競賽冠軍。

資優教育基金| 堅守「夢」想 逆境自強

沈夢夢同學，香港紅十字會少年團隊長、校際音樂節英語獨唱比賽銀獎得主及校際戲劇節最佳演員。風光背後，卻是一個逆境自强的故事！

夢夢的父親在兩年前因中風去世，她經歷了非常艱難的時期，承受著巨大的心理壓力。幸好得到媽媽、親友和老師的支持、祈禱及鼓勵，讓她意識到雖然父親已不在，但他的精神依然與她同行。她學會了珍惜，將悲痛化為動力，並告訴自己必須勇敢，努力學習，讓父親在天之靈感到安慰及引以為傲。

如果能夠再跟父親說一句話，夢夢會說：「爸爸，我快要小學畢業了，感謝您一直的關愛和陪伴。我將全力以赴考上理想的中學，並會好好照顧媽媽！」即使面對逆境時，她也從未放棄。

因為抬頭望向天邊一道彩虹，她明白縱使相聚時間有限，但愛永不消失，只要相信，懷抱信念，定能克服難關。

沈夢夢同學：逆境中從未放棄，相信只要懷抱信念，定能克服難關。

資優教育基金| 認識自我 「悠」然自得

智商高達127分的石芯悠同學，連續四年入選香港體育舞蹈代表隊。去年無奈與舞伴分開發展，由零開始參加單人十項全能項目，最後在港隊選拔賽中脫穎而出。她也個小童星，更是校際朗誦節冠軍常客！

石芯悠同學：找到閃耀光環下的平衡點，享受成長的樂趣，展現自身的潛力。

石芯悠同學：找到閃耀光環下的平衡點，享受成長的樂趣，展現自身的潛力。

資優教育基金|成長是人生課題 縱使有難關也要勇敢面對

資優生的卓越表現讓不少人羨慕，然而他們的光環並不總是閃耀，成就背後有時隱藏著不為人知的掙扎與挑戰。芯悠是一個高敏的資優生，對外界刺激反應強烈。她會容易因為壓力而感到焦慮，使她在追求卓越的同時，內心承受著沉重負擔，一個小失誤也會陷入自我懷疑中。

另外，芯悠在語言表達和處理速度方面表現平均，但邏輯思維指數卻極高 (144分)，以致她有時無法用語言表達自己；未能被理解的感受也使她感到無助和迷失。不過在接受專業輔導後，她逐漸理解自己，更學會與家人及老師分享自己的感受，尋求理解與支持。她開始懂得欣賞自己，接受自己的不足，找到光環下的平衡點，享受成長的樂趣，展現自身的潛力。

這三位陽光女孩用行動告訴我們：成長路上縱有崎嶇波折，但只要心中有夢，逆風仍可以快樂翱翔！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 楊宗謙醫生 香港資優教育學苑董事局前成員暨 資優教育基金 (Gifted Education Foundation) 副主席

相關文章

校長專欄︱讓子女感受被愛自然懂得還愛　愛官校長：少批評多讚賞
17:48 2025/01/27
校長專欄︱讓子女感受被愛自然懂得還愛　愛官校長：少批評多讚賞
學霸星二代｜林愷鈴畢業於港大建築系文武雙全　竟落地盤紮鐵撈泥砌磚？
18:12 2025/02/04
學霸星二代｜林愷鈴畢業於港大建築系文武雙全　竟落地盤紮鐵撈泥砌磚？
資優學苑︱資優學員發起冬日送暖露宿者　深水埗派發食物物資學習關懷他人
16:26 2024/12/24
資優學苑︱資優學員發起冬日送暖露宿者　深水埗派發食物物資學習關懷他人
資優培養︱積極推動「比賽學習」 培養資優解難能力 新一屆「創科達人」現正接受報名
13:30 2025/01/02
資優培養︱積極推動「比賽學習」 培養資優解難能力 新一屆「創科達人」現正接受報名
資優教育｜香港資優教育學苑雙年會議　學者校長分享培養資優生的心得
16:20 2025/01/23
資優教育｜香港資優教育學苑雙年會議　學者校長分享培養資優生的心得

你可能感興趣

校長專欄︱讓子女感受被愛自然懂得還愛　愛官校長：少批評多讚賞
17:48 2025/01/27
校長專欄︱讓子女感受被愛自然懂得還愛　愛官校長：少批評多讚賞
學霸星二代｜林愷鈴畢業於港大建築系文武雙全　竟落地盤紮鐵撈泥砌磚？
18:12 2025/02/04
學霸星二代｜林愷鈴畢業於港大建築系文武雙全　竟落地盤紮鐵撈泥砌磚？
資優學苑︱資優學員發起冬日送暖露宿者　深水埗派發食物物資學習關懷他人
16:26 2024/12/24
資優學苑︱資優學員發起冬日送暖露宿者　深水埗派發食物物資學習關懷他人
家庭教育 資優教育 中學 香港資優教育學苑 中小學教育 基金 舞蹈 跆拳道

最高瀏覽

2025蛇年預測｜李丞責建議9月留港不外遊蛇年災星在東北位　有兩個數字不吉利要特別小心
2025蛇年預測｜李丞責建議9月留港不外遊蛇年災星在東北位　有兩個數字不吉利要特別小心
大S遺產︱具俊曄發文稱遺產盡歸S媽後突然更改　汪小菲宣戰反撃：是誰沒把大S照顧好
大S遺產︱具俊曄發文稱遺產盡歸S媽後突然更改　汪小菲宣戰反撃：是誰沒把大S照顧好
徐熙媛大S去世｜小S兩月前自揭負責籌備家族旅遊　被爆3晚溫泉住宿逾10萬S媽嫌貴不想去
徐熙媛大S去世｜小S兩月前自揭負責籌備家族旅遊　被爆3晚溫泉住宿逾10萬S媽嫌貴不想去
大S徐熙媛去世︱花54萬包機送大S骨灰回台　飛機公司發聲明證全數由小S付費
大S徐熙媛去世︱花54萬包機送大S骨灰回台　飛機公司發聲明證全數由小S付費
早餐陷阱｜癌症名醫絕不吃3類常見早餐　這一類食物增患4種癌風險【附12大防癌食物】
早餐陷阱｜癌症名醫絕不吃3類常見早餐　這一類食物增患4種癌風險【附12大防癌食物】