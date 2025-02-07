資優教育︱資優學生擁3項共通點　3位尖子逆境自強獲獎學金鼓勵　

▲ 石芯悠同學：找到閃耀光環下的平衡點，享受成長的樂趣，展現自身的潛力。

【資優教育基金/閃耀之星/跆拳道/戲劇/舞蹈】資優教育基金（資優基金）每年舉辦的「閃耀之星」獎學金計劃，除了給予得獎學生一個獲得肯定及表揚的機會外，更是香港資優教育學苑 （資優學苑）「尖子培育計劃」的正式認可項目，適齡的得獎學生會獲邀加入資優學苑，跟不同領域的資優生一同接受系統化的培育，而才華各異的資優生互動地發展多元智能，可拓寬人才庫的資優光譜！

今年資優基金的專業評審從200位申請者中選出了25位得獎學生，其共通點是：逆境自强，既具備多元智能，又對其專項「愛到發燒」！讓我跟大家分享其中三位「閃耀之星」的故事。

資優教育基金| 「樂」此不疲 振翅高飛

面試當天，一位女孩在評審面前展現絕技，她的每個動作都充滿了力量與美感，最後更以側手翻接空中旋轉三圈後作結！整套動作行雲流水，令人拍案叫絕。她就是胥樂妍同學：全國Tricking極限特技邀請賽冠軍、香港跆拳道協會現役隊員、全國跆拳道俱樂部聯賽總決賽少年女子組冠軍。

精彩表演背後，是無數個日夜辛勤練習、毅力與堅持的故事。樂妍表示，她從小學習跆拳道，除了跟教練訓練外，每天都會在家中反覆練習基本功，踢腿數百次，盡展她對跆拳道的熱情。根據美國教育家任汝理博士（Dr Joseph Renzulli）提出的「資優三環」概念，資優生要具備中上程度的能力、創新思維及學習的熱忱，這亦是資優學苑用以甄選資優生的理念。我們相信，具聰明才智和創新思維的人足以在人群中發光，但要達至卓越水平，還需要對特定課題深感興趣，並懷着堅毅、勤奮、自信去持續追求！樂妍告訴我們，成功從來不是偶然，而是累積無數次努力與堅持的成果。

▲ 胥樂妍同學：懷着堅毅、勤奮、自信持續追求，勇奪多項全國競賽冠軍。

資優教育基金| 堅守「夢」想 逆境自強

沈夢夢同學，香港紅十字會少年團隊長、校際音樂節英語獨唱比賽銀獎得主及校際戲劇節最佳演員。風光背後，卻是一個逆境自强的故事！

夢夢的父親在兩年前因中風去世，她經歷了非常艱難的時期，承受著巨大的心理壓力。幸好得到媽媽、親友和老師的支持、祈禱及鼓勵，讓她意識到雖然父親已不在，但他的精神依然與她同行。她學會了珍惜，將悲痛化為動力，並告訴自己必須勇敢，努力學習，讓父親在天之靈感到安慰及引以為傲。

如果能夠再跟父親說一句話，夢夢會說：「爸爸，我快要小學畢業了，感謝您一直的關愛和陪伴。我將全力以赴考上理想的中學，並會好好照顧媽媽！」即使面對逆境時，她也從未放棄。

因為抬頭望向天邊一道彩虹，她明白縱使相聚時間有限，但愛永不消失，只要相信，懷抱信念，定能克服難關。

▲ 沈夢夢同學：逆境中從未放棄，相信只要懷抱信念，定能克服難關。

資優教育基金| 認識自我 「悠」然自得

智商高達127分的石芯悠同學，連續四年入選香港體育舞蹈代表隊。去年無奈與舞伴分開發展，由零開始參加單人十項全能項目，最後在港隊選拔賽中脫穎而出。她也個小童星，更是校際朗誦節冠軍常客！

▲ 石芯悠同學：找到閃耀光環下的平衡點，享受成長的樂趣，展現自身的潛力。

▲ 石芯悠同學：找到閃耀光環下的平衡點，享受成長的樂趣，展現自身的潛力。

資優教育基金|成長是人生課題 縱使有難關也要勇敢面對

資優生的卓越表現讓不少人羨慕，然而他們的光環並不總是閃耀，成就背後有時隱藏著不為人知的掙扎與挑戰。芯悠是一個高敏的資優生，對外界刺激反應強烈。她會容易因為壓力而感到焦慮，使她在追求卓越的同時，內心承受著沉重負擔，一個小失誤也會陷入自我懷疑中。

另外，芯悠在語言表達和處理速度方面表現平均，但邏輯思維指數卻極高 (144分)，以致她有時無法用語言表達自己；未能被理解的感受也使她感到無助和迷失。不過在接受專業輔導後，她逐漸理解自己，更學會與家人及老師分享自己的感受，尋求理解與支持。她開始懂得欣賞自己，接受自己的不足，找到光環下的平衡點，享受成長的樂趣，展現自身的潛力。

這三位陽光女孩用行動告訴我們：成長路上縱有崎嶇波折，但只要心中有夢，逆風仍可以快樂翱翔！

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