大S離世︱悲情淋雨立人設散播假新聞　大S經紀人怒斥汪小菲母子5造謠：醜陋的人性讓我看見地獄

▲ 汪小菲悲情淋雨立人設散播假新聞！大S經紀人怒斥汪小菲母子5造謠：醜陋的人性讓我看見地獄

【大S／徐熙媛／汪小菲／張蘭／造謠】大S（徐熙媛）2月2日因流感併發肺炎過世，韓星丈夫具俊曄在沉默數日後終發聲，公開譴責部分「有心人」造謠大S及徐家；而大S經紀人也轉發了具俊曄的帖文，並列出汪小菲母子近日5大造謠惡行，怒斥「醜陋的人性讓我看見了地獄」。

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具俊曄喪妻4日首發聲 汪小菲反擊：是誰沒照顧好大S

大S丈夫具俊曄6日晚間終打破沉默發文，除了提到自己的情緒仍極度崩潰、大S的遺產所有權利留給大S媽媽和孩子之外，更不點名痛斥大S前夫汪小菲「有些人像惡魔般批評我們一家人」：

有位裝很淒涼的淋雨亂跑，有些人故意損害我們家族的形象亂發關於保險和金錢的假新聞…… 這世界上真的有這麼壞的人。

具俊曄在文中懇求道，「求求什麼都不要做，只讓我們的熙媛平安安息吧」。然而，具俊曄的聲明卻引來汪小菲一方的反擊，汪小菲友人回應稱，他們已準備好開戰：「是誰沒有把大S照顧好？」

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大S經紀人聲援具俊曄 怒批汪小菲母子5造謠

在具俊曄發聲後，大S經紀人也轉發了其帖文，表示「願意站在熙媛的立場並保護孩子，才是真男人」。隨後她又列舉汪小菲和張蘭母子近日的連番造謠，痛批「醜陋的人性讓我看見了地獄」：

#造謠一 歐巴幫媛買4600萬人民幣身故保險；造謠二 妹妹唱歌跳舞歡心鼓舞慶祝姐姐即將離世；造謠三妹妹堅持把骨灰放在家中是為了逼前夫繼續繳房貸；造謠四 前夫有情有義包機送骨灰回台灣，其實唯一做的只有看見媒體刻意叫司機提前放自己下車，在雨中漫步30分鐘；造謠五 媽媽覺得前夫才是熙媛真愛，事實上在媽媽眼中跟歐巴這三年的婚姻是熙媛48年人生中最快樂的時光。

散播假新聞立人設 小S：人在做天在看

針對有指大S骨灰返台的包機是汪小菲出錢負責，小S日前透過經紀人嚴厲駁斥：

我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？

事後有網民發現，散播假新聞的中國博主「我是夏小健」是張蘭乾兒子，其默默對相關造謠影片按讚、推薦。張蘭在6日開直播中面對網民怒批她「沒一句實話」，仍不改態度放出狂言：「不怕黑粉、不怕咒，因為一咒十年旺」。然而，張蘭的直播間及她的乾兒子「我是夏小健」賬號目前已遭平台封鎖。

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