大S徐熙媛去世︱花54萬包機送大S骨灰回台　飛機公司發聲明證全數由小S付費

▲ 飛機公司發聲明證全數包機費用由小S支付。

【大S / 徐熙媛 / 小S / 徐熙娣 / 汪小菲】大S徐熙媛與家人赴日旅遊時因流感併發肺炎猝逝，終年48歲。大S遺體於3日在日本進行火化，她的骨灰於前日（2月5日）由家人陪同下搭乘私人包機回台灣。

因為不想大S骨灰如「貨物」般運回台灣，所以決定包機，不過此事內地有網紅爆料指大S這次的包機費用及處理事宜都是由汪小菲解決，他表示：「以汪小菲的性格，他是不允許大S像行李一樣被拉回來，他一定讓大S體體面面的歸來。」更有網民發現汪小菲的母親張蘭對此貼文按讚，疑似默認網紅的說法是事實。

大S徐熙媛去世︱傳由汪小菲付錢包機送大S骨灰返台灣 小S罕動怒發聲明：人在做天在看

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大S徐熙媛去世︱私人飛機公司發聲明澄清

之後，小S徐熙娣發聲明怒轟一切盡是謊言，表示：「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為甚麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

而私人飛機公司JETBAY在昨晚亦發聲明澄清，指：「有關日前徐家從日本東京返台包機的的網上謠言，並非屬實。此次服務由私人飛機公司JETBAY HK負責安排VistaJet航班，所有費用由犬象有限公司徐熙娣（小S）總經理全額支付。」

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