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徐熙媛大S去世｜傳替妻買逾4900萬保險 大S經理人聲援具俊曄斥汪小菲母子5造謠

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撰文： 王明芳

發布時間： 7 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【徐熙媛/大S去世/小S/徐熙娣/具俊曄/廖瑋琪】大S的骨灰已由家人搭乘私人包機護送回台，豈料傳出包機事宜由汪小菲協助處理，又傳具俊曄替妻買逾4900萬保險等。老公具俊曄（6日）晚間首次發聲，字裡行間充滿悲傷，令人心疼。與大S情同姐妹的經理人廖瑋琪在IG分享具俊曄貼文，且特別澄清大S離世後，徐家遭汪小菲母子造謠，怒轟：「醜陋的人性讓我看見了地獄。」

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徐熙媛大S去世｜具俊曄打破沉默痛斥汪小菲

大S新春期間到日本旅遊，因流感併發肺炎不幸離世，享年48歲。她的骨灰由家人搭乘私人包機護送回台，但傳出包機等事宜由汪小菲協助處理。事件被揭露，發現背後的造謠者竟是張蘭的乾兒子。

大S老公具俊曄於（6日）打破沉默發文，對於突然痛失愛妻，他坦言這是「經歷無法語言形容的悲傷和痛苦」，他強調，遺產權利將全留給大S的母親及兒女，並承諾「不會讓任何惡人接觸家人」。然而，這幾天以來，具俊曄不斷遭到負面攻擊，痛斥汪小菲：「有些人像惡魔般批評我們一家人，也損害我的愛。有位裝得很淒涼的，淋雨亂跑；

還有些人故意損害我們家族的形象，亂發有關保險和金錢的假新聞，這讓我們的傷口更加深重。」他透過文字懇求對方：「求求你們，什麼都不要做，讓我們的熙媛平安安息吧。」

徐熙媛大S去世｜經理人挺身聲援

同時，與大S情同姐妹的經理人廖瑋琪也在IG分享具俊曄的貼文，並特別澄清大S離世後，徐家遭到汪小菲和張蘭母子的造謠，怒轟：「醜陋的人性讓我看見了地獄。」她接著寫道：「願意站在熙媛的立場並保護孩子才是真正的男人。」並無奈表示，當一家人正為失去大S而悲傷時，卻有人在另一方拼命造謠，氣得替徐家姐妹及具俊曄澄清5點遭到造謠的事項。

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以下為大S經紀人控訴汪小菲母子的5點造謠：

  • 造謠一：歐巴幫媛買逾4900萬身故保險。
  • 造謠二：妹妹唱歌跳舞歡心鼓舞、慶祝姐姐即將離世。
  • 造謠三：妹妹堅持把骨灰放在家中，是為了逼前夫繼續繳房貸。
  • 造謠四：前夫有情有義包機送骨灰回台灣，（但）其實唯一做的只有「看見媒體，刻意叫司機提前放自己下車、在雨中漫步30分鐘」。
  • 造謠五：媽媽覺得前夫才是熙媛真愛，事實上在媽媽眼中，跟歐巴這三年的婚姻是熙媛48年人生中最快樂的時光。

徐熙媛大S去世｜乾兒子被起底洗版

後來事件被起底，背後的造謠者竟是張蘭的乾兒子夏健。他在直播中表示：「此次包機是汪小菲主動聯繫解決的，他不允許大S的骨灰像行李一樣被運回，要讓大S體面地歸來。」而張蘭不僅未發聲闢謠，還為相關影片按讚，讓汪小菲遭到小S的聲明駁斥。。

對此，汪小菲以三字經怒轟母親張蘭。在張蘭直播時，他致電質問：「我XX招誰惹誰了？你說我包機，我XX什麼都不說，妳們為什麼老是這樣？我XXX，X你們全家。」張蘭愣住數秒後才回話：「我什麼時候說過？」因罕見遭到兒子痛罵而感到震驚。

如今，夏健帳號已全部清空並被禁止關注，甚至一度登上微博熱搜，小帳也被起底洗版。此外，張蘭於6日開直播時，有網友嬲怒而舉報張蘭，直播開播1小時14分後被舉報到封禁。

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徐熙媛大S去世｜小S忍痛發聲斥汪小菲說謊

小S（徐熙娣）特地忍痛發聲：「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的……現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊言，我實在無法理解！人在做，天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」她直斥汪小菲說謊。

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