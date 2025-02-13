火鍋店過夜｜24h火鍋店留客瞓梳化過夜　網民熱議：轉型做時鐘酒店

▲ 24h火鍋店留客瞓梳化過夜，網民熱議：轉型做時鐘酒店。

對於預算有限又計劃旅遊的人士而言，可能會於網絡搜索各式「慳錢」攻略，旅費能省則省。

1間以周到服務著名連鎖火鍋店，幾年前於內地因「收留」深夜用餐而未訂酒店的食客過夜，自此成為不少為省住酒店費用遊客的不二之選。近日，有港女在Threads發帖，指其凌晨光顧該火鍋店香港分店，便遇到了疑在此過夜的「特種兵」遊客，惟1事令她憂心。

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火鍋店過夜｜食客側躺卡座睡覺過夜

樓主指其早前光顧24小時營業火鍋店，進店時發現疑有食客帶著行李在海底撈睡覺過夜，「見到有幾台啲人都帶埋啲行李喺度瞓覺，係咪小紅書推薦嗰啲特種兵旅遊」，並指該行為「好誇張」，質疑該火鍋店「係咪變咗免費酒店」。

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據影片可見，有4人分別屈膝側躺在4張卡位沙發上，有人除鞋有人則不然，不過鞋底並未直接接觸沙發；餐枱上的火鍋爐具、餐具等已被清理乾淨，只留有1碟切好的生果，不過未見到樓主提及的行李。

火鍋店過夜｜樓主憂心衞生問題

樓主對此表示擔憂，她認為卡座沙發通常不會清潔，而過夜食客將雙腳放在上面十分不衞生，「對鞋周圍踩都唔知踩過啲乜，女仔著短裙短褲坐落去真係唔係幾衞生」，不過對此，疑曾在相關工作經歷的網民則表示「每日都會清潔兩次」。

▲ 1間以周到服務著名連鎖火鍋店是不少為省住酒店費用遊客的不二之選。（iStock）

火鍋店過夜｜網民：火鍋店唔反對都ok

此事引起網民熱議，有人認為「（火鍋店）可以轉型做時鐘酒店」，亦有人猜測「係唔係職員休息時間？」；不過店方既已同意，網民認為並無不妥，「有俾錢又反正開24，啲staff唔理，總之幹乾淨淨好俾功夫去做就得」、「（火鍋店）唔反對都ok」。

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