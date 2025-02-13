火鍋店過夜｜24h火鍋店留客瞓梳化過夜 網民熱議：轉型做時鐘酒店
撰文： 王月明
發布時間： 2 小時前
對於預算有限又計劃旅遊的人士而言，可能會於網絡搜索各式「慳錢」攻略，旅費能省則省。
1間以周到服務著名連鎖火鍋店，幾年前於內地因「收留」深夜用餐而未訂酒店的食客過夜，自此成為不少為省住酒店費用遊客的不二之選。近日，有港女在Threads發帖，指其凌晨光顧該火鍋店香港分店，便遇到了疑在此過夜的「特種兵」遊客，惟1事令她憂心。
火鍋店過夜｜食客側躺卡座睡覺過夜
樓主指其早前光顧24小時營業火鍋店，進店時發現疑有食客帶著行李在海底撈睡覺過夜，「見到有幾台啲人都帶埋啲行李喺度瞓覺，係咪小紅書推薦嗰啲特種兵旅遊」，並指該行為「好誇張」，質疑該火鍋店「係咪變咗免費酒店」。
據影片可見，有4人分別屈膝側躺在4張卡位沙發上，有人除鞋有人則不然，不過鞋底並未直接接觸沙發；餐枱上的火鍋爐具、餐具等已被清理乾淨，只留有1碟切好的生果，不過未見到樓主提及的行李。
火鍋店過夜｜樓主憂心衞生問題
樓主對此表示擔憂，她認為卡座沙發通常不會清潔，而過夜食客將雙腳放在上面十分不衞生，「對鞋周圍踩都唔知踩過啲乜，女仔著短裙短褲坐落去真係唔係幾衞生」，不過對此，疑曾在相關工作經歷的網民則表示「每日都會清潔兩次」。
火鍋店過夜｜網民：火鍋店唔反對都ok
此事引起網民熱議，有人認為「（火鍋店）可以轉型做時鐘酒店」，亦有人猜測「係唔係職員休息時間？」；不過店方既已同意，網民認為並無不妥，「有俾錢又反正開24，啲staff唔理，總之幹乾淨淨好俾功夫去做就得」、「（火鍋店）唔反對都ok」。
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