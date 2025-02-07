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日本流感｜居日KOL發燒半個月狂咳　求醫多問1句話　始揭流感併肺炎救回一命【附流感7大嚴重併發症】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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【大S／日本流感／肺炎】女星徐熙媛（大S）近日患流感病逝，引發各界關注流感疫情。居日KOL小松漢娜亦感同身受，發文分享自己在新年患流感併發肺炎住院的驚險經歷，坦言後悔自己在發病初期輕視病情。

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日本流感｜發燒半個月不退　久咳未癒

居日KOL小松漢娜在「漢娜在翻譯」個人Facebook專頁分享新年患流感併發肺炎住院的驚險經歷。漢娜一家一直長居日本，這次新年回台打算與家人團聚好好過年。她憶述，早在1月初於日本時已經發病，當時出現感冒症狀，看了醫生按時服藥，但病情未有好轉。直到1月中開始高燒不退，全身痠痛乏力，因為體力不支，甚至無法如期返回台灣過年。

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後來她終於退燒，出發回台灣前她再去覆診，醫生處方一些症狀藥傍身，她便帶同小朋友起程。回到台灣後，漢娜的母親一見到她就發現異狀，詢問她「為何呼吸怎麼那麼喘」，當時漢娜不以為然，還以為是剛行完樓梯所以喘氣。後來，漢娜猛咳不癒，母親因擔心，故安排她到大醫院胸腔科掛號，但當時醫生卻只認為她得了一般感冒，處方普通症狀藥物便當天讓她回家休息。

到這裡我都以為只是感冒拖得比較久、免疫力差復原得比較慢、加上氣喘復發所以咳嗽不止（我每次感冒到後期都會引發咳嗽型氣喘）。

日本流感｜發高燒心跳加速　未有即時求醫

多次看醫生後，漢娜病情不但無好轉，甚至加劇出現高燒、心跳加速、發冷等症狀。漢娜的母親一直密切跟進漢娜的身體狀況，有一晚她發燒高達攝氏39度，心跳更飆升到「110幾到120多」。母親意識到嚴重性，強烈建議她立刻到急症室掛號，但漢娜一直以藉口推搪，一方面因久病未癒導致身心俱疲，另一方面她不想錯過與家人難得過年的節日行程，故對母親發脾氣說不去看醫生。

媽媽離開房間以後，我把剛剛的狀況翻譯給K桑聽（K桑這天剛飛到台北跟我們會合），我的口氣還一副「你看看我媽真的小題大作」。

日本流感｜為求安心多問1句　揭流感重症即時住院

她隨即將剛才與母親的對話告訴丈夫K桑，大吐苦水，沒想到丈夫聽罷，堅持要求她前往急症室。在家人陪同下漢娜抵達醫院，一開始醫生仍認為她無大礙，如之前幾次就醫的處理方式，打算開立退燒藥就讓她回家。幸好當時他們有多問醫生一句：

可不可以檢查病因？因為想確定不是細菌感染？

做完抽血、驗尿、快篩與心電圖等檢查後，漢娜還擔心自己會否小題大做，最終報告結果無異狀，怕「浪費醫療資源」。家人安撫她一輪後，等到報告出來才驚覺她的白血球指數原來已飆升至2萬多，顯示全身感染嚴重發炎，必須立即住院治療。

居日KOL小松漢娜發文講述新年患流感的經歷。（Facebook圖片）

住院期間，漢娜連續幾天需要打點滴和接受抗生素治療，最終順利康復並於昨日（6日）出院。她事後反思這次經歷，加上得悉大S同患流感併發肺炎病逝，雖然今年新年在醫院度過，但她慶幸自己的家人再三堅持要她去醫院就醫，否則她根本不會主動看醫生，可能後果不堪設想。

如果不是家人堅持要我就醫，如果我們沒有跟醫生提出要進一步檢查⋯⋯差錯了幾步，我可能也很危險。

日本流感｜大病初癒反思4件事

這次生病的經歷讓她明白4件事，亦勸告大家要小心症狀惡化的先兆，包括發燒超過3天必須就醫；求醫後如仍覺得身體不適，安全起見可以向醫生提出做詳細檢查；如發燒合併出現心跳過快，很大可能是病重先兆；如服藥後症狀無好轉，要警覺有可能由其他疾病誘發，亦切勿以過往病況自行判斷病情。她指，過往患感冒時常轉為咳嗽型氣喘，故此每次求醫時都會告訴醫生，有可能導致醫生錯判病情，成為這次病重的重要因素。

漢娜亦感激母親特別警覺發現自己不對勁，因她曾有一名小學同學年僅30多歲便因感冒併發肺炎離世，才發現這次女兒生病的症狀不尋常。漢娜感嘆病後重生，形容「能夠正常呼吸是多麼幸福的一件事」，亦以自身經歷提醒大家對流感症狀切勿掉以輕心。

抗流感丨流感7大嚴重併發症

就近日大S患流感離世，台灣營養功能醫學專家劉博仁於Facebook發文提醒公眾，指流感是一種由流感病毒引起的急性呼吸道感染，除了影響呼吸系統，嚴重時更可引發7大嚴重併發症:

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抗流感丨注意5類營養素補充

劉博仁表示一旦染上流感，其實可多補充以下5類營養素，以助長康復及預防病情惡化：

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