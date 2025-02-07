  • 15°C
香港時間：202527日 (五) 19:41

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英年早逝｜24歲女遊日回國突雙腳腫痛　入院72小時猝死

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【日本／旅遊／猝死】英年早逝！澳洲一名24歲女子到日本旅遊3周，回國後發現雙腳莫名腫痛，送院途中情況急劇惡化，短短72小時內便不幸離世。面對噩耗，家人大感悲痛，懷疑是旅行途中出現1病肇禍，其兄嘆指妹妹回國後未有任何明顯症狀，病發後惡化極快，令一家人措手不及。

最新影片

Sick問識答
Sick問識答｜產後尿滲恐誘抑鬱風險？　醫生拆解成因+4大高風險人士

綜合外媒及《news.com.au》報道，澳洲女子Christine Visnjic於去年11月遊日3周後，在12月6日由日本回國，期間並未有任何明顯不適症狀，惟年1月10日早上起床時，卻發現雙腳出現紅腫且伴隨劇烈痛楚。

Christine父親見狀急開車將其送院求醫，期間她然感到噁心，停車嘔吐後卻出現癲癇及心臟驟停，隨即便陷入昏迷。當時現場有2名護士上前幫忙，隨後救護車亦趕到將其送院搶救，入院當日Christine曾清醒約 1.5 小時，但仍未感到劇烈痛感，惟院方掃描報告顯示，她腿部血栓脫落後，經過肺部和心臟並到達大腦，導致大腦兩側的血流受阻，引發中風，最終搶救3天後不幸宣布腦死。

點擊圖片放大
+6
+5

英年早逝｜病發前未見任何不適 家屬1原因拒驗屍

家人得悉Christine腦死後，決定忍痛拔管，其憶述指，妹妹去世前一個晚上仍與家人一同共進晚餐，未見任何疼痛或不適，不料翌日卻突然感到不適，嘆指：「她很幸運，沒有遭受任何痛苦就去世了，安息了。」

報導續指，Christine家人懷疑她是在乘搭飛機時誘發「深部靜脈栓塞」（DVT），惟Christine離世時走得很安詳，因此拒絕進行驗屍，但仍呼籲大眾緊記生活寶貴：「即使在年輕時，生命也可能毫無預警地消逝。」、「騰出時間與家人和所愛的人相處，不要追逐金錢，想著以後可以享受生活。」

同場加映｜腦中風4大先兆

本港腦神經科專科醫生盧文偉曾受訪，指出腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者是俗稱的「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；後者的高危因素則為「三高」、長期吸煙或酗酒，增加血栓形成風險，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

點擊圖片放大
+5
+4

同場加映｜中風「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

點擊圖片放大
+4
+3

資料來源：news.com.au

相關內容

腦中風｜36歲演員腦中風猝逝生前體重近300磅 醫生解構腦中風年輕化2大共同點

腦中風｜61歲女星開直播突打鼻鼾 搶救1小時猝逝死因曝光 醫生教4招判斷中風先兆

中風危機︱30歲男沖涼後突中風命危 醫生拆解3大常見習慣恐增中風風險

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

大S徐熙媛猝逝｜日本流感潮創25年新高確診近千萬　兩縣淪重災區　專家分析2方法自救減重症
12:41 2025/02/04
大S徐熙媛猝逝｜日本流感潮創25年新高確診近千萬　兩縣淪重災區　專家分析2方法自救減重症
大S徐熙媛猝逝｜遊客抵埗4日即發高燒「路上全是咳聲」　日本製藥公司宣布停供抗流感藥
17:18 2025/02/04
大S徐熙媛猝逝｜遊客抵埗4日即發高燒「路上全是咳聲」　日本製藥公司宣布停供抗流感藥
日本疫情｜日本「NTM肺病」激增　初期近乎無症狀40歲以上女性高危【附NTM 6大症狀】
14:09 2025/02/05
日本疫情｜日本「NTM肺病」激增　初期近乎無症狀40歲以上女性高危【附NTM 6大症狀】

你可能感興趣

大S徐熙媛猝逝｜日本流感潮創25年新高確診近千萬　兩縣淪重災區　專家分析2方法自救減重症
12:41 2025/02/04
大S徐熙媛猝逝｜日本流感潮創25年新高確診近千萬　兩縣淪重災區　專家分析2方法自救減重症
大S徐熙媛猝逝｜遊客抵埗4日即發高燒「路上全是咳聲」　日本製藥公司宣布停供抗流感藥
17:18 2025/02/04
大S徐熙媛猝逝｜遊客抵埗4日即發高燒「路上全是咳聲」　日本製藥公司宣布停供抗流感藥
日本疫情｜日本「NTM肺病」激增　初期近乎無症狀40歲以上女性高危【附NTM 6大症狀】
14:09 2025/02/05
日本疫情｜日本「NTM肺病」激增　初期近乎無症狀40歲以上女性高危【附NTM 6大症狀】
健康問題 網絡熱話 血栓 中風

最高瀏覽

2025蛇年預測｜李丞責建議9月留港不外遊蛇年災星在東北位　有兩個數字不吉利要特別小心
2025蛇年預測｜李丞責建議9月留港不外遊蛇年災星在東北位　有兩個數字不吉利要特別小心
大S遺產︱具俊曄發文稱遺產盡歸S媽後突然更改　汪小菲宣戰反撃：是誰沒把大S照顧好
大S遺產︱具俊曄發文稱遺產盡歸S媽後突然更改　汪小菲宣戰反撃：是誰沒把大S照顧好
徐熙媛大S去世｜小S兩月前自揭負責籌備家族旅遊　被爆3晚溫泉住宿逾10萬S媽嫌貴不想去
徐熙媛大S去世｜小S兩月前自揭負責籌備家族旅遊　被爆3晚溫泉住宿逾10萬S媽嫌貴不想去
大S徐熙媛去世︱花54萬包機送大S骨灰回台　飛機公司發聲明證全數由小S付費
大S徐熙媛去世︱花54萬包機送大S骨灰回台　飛機公司發聲明證全數由小S付費
早餐陷阱｜癌症名醫絕不吃3類常見早餐　這一類食物增患4種癌風險【附12大防癌食物】
早餐陷阱｜癌症名醫絕不吃3類常見早餐　這一類食物增患4種癌風險【附12大防癌食物】