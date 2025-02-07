英年早逝｜24歲女遊日回國突雙腳腫痛　入院72小時猝死

【日本／旅遊／猝死】英年早逝！澳洲一名24歲女子到日本旅遊3周，回國後發現雙腳莫名腫痛，送院途中情況急劇惡化，短短72小時內便不幸離世。面對噩耗，家人大感悲痛，懷疑是旅行途中出現1病肇禍，其兄嘆指妹妹回國後未有任何明顯症狀，病發後惡化極快，令一家人措手不及。

最新影片

綜合外媒及《news.com.au》報道，澳洲女子Christine Visnjic於去年11月遊日3周後，在12月6日由日本回國，期間並未有任何明顯不適症狀，惟年1月10日早上起床時，卻發現雙腳出現紅腫且伴隨劇烈痛楚。

Christine父親見狀急開車將其送院求醫，期間她然感到噁心，停車嘔吐後卻出現癲癇及心臟驟停，隨即便陷入昏迷。當時現場有2名護士上前幫忙，隨後救護車亦趕到將其送院搶救，入院當日Christine曾清醒約 1.5 小時，但仍未感到劇烈痛感，惟院方掃描報告顯示，她腿部血栓脫落後，經過肺部和心臟並到達大腦，導致大腦兩側的血流受阻，引發中風，最終搶救3天後不幸宣布腦死。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

英年早逝｜病發前未見任何不適 家屬1原因拒驗屍

家人得悉Christine腦死後，決定忍痛拔管，其憶述指，妹妹去世前一個晚上仍與家人一同共進晚餐，未見任何疼痛或不適，不料翌日卻突然感到不適，嘆指：「她很幸運，沒有遭受任何痛苦就去世了，安息了。」

報導續指，Christine家人懷疑她是在乘搭飛機時誘發「深部靜脈栓塞」（DVT），惟Christine離世時走得很安詳，因此拒絕進行驗屍，但仍呼籲大眾緊記生活寶貴：「即使在年輕時，生命也可能毫無預警地消逝。」、「騰出時間與家人和所愛的人相處，不要追逐金錢，想著以後可以享受生活。」

同場加映｜腦中風4大先兆

本港腦神經科專科醫生盧文偉曾受訪，指出腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者是俗稱的「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；後者的高危因素則為「三高」、長期吸煙或酗酒，增加血栓形成風險，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映｜中風「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

資料來源：news.com.au

相關內容

腦中風｜36歲演員腦中風猝逝生前體重近300磅 醫生解構腦中風年輕化2大共同點

腦中風｜61歲女星開直播突打鼻鼾 搶救1小時猝逝死因曝光 醫生教4招判斷中風先兆

中風危機︱30歲男沖涼後突中風命危 醫生拆解3大常見習慣恐增中風風險

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5