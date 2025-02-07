流感高峰期｜感冒／肺炎一瞓低就咳？　醫揭原因與心臟有關教1睡姿極速改善

▲ 有醫生指出，感冒及肺炎患者一躺下就咳嗽不停的原因與心臟有關。

【感冒／肺炎／咳嗽／睡姿】正值冬季流感高峰期，不少人在感冒甚至肺炎時，都會經歷「咳到停唔到」的階段，且在躺下休息時尤為嚴重。有醫生就指出背後原因其實與心臟有關，並教路可用一種睡姿解決問題。

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台灣胸腔內科醫生蘇一峰近日在其個人Facebook專頁發文，表示經常有患者向他大呻「感冒後躺下就咳得要死」，甚至咳到只能坐著睡覺，對此他就指出，「一躺下就咳」的現象，實際上是由心臟的重量造成。

他解釋，心臟的生理解剖構造在肺部的左前方，因此當一個人躺下的時候，心臟就變成在肺部的上方，每一次呼吸時肺部都要撐起心臟的重量。而人在感冒的時候本來就會出現支氣管發炎阻塞的情況，躺下後心臟及肺部自身的重量也會壓在底層的肺上面，因此底層的肺需要在呼吸的同時承受兩者的重量，便特別辛苦困難，只能透過一直咳嗽將阻塞的氣管咳開。

那麼是否有辦法可以解決這個問題？蘇一峰就表示，面對重症肺炎的病人，醫生通常會鼓勵他們趴睡來減少肺部的負擔，幫助痰液排除。

他引述一項曾刊登於知名醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）的研究，並貼出研究中一名新冠肺炎（COVID）患者分別躺著及趴著接受電腦斷層掃描（CT Scan）的對比圖。從圖中可見，當患者躺著時，肺炎在心臟的壓迫下明顯變得更加嚴重，但趴著的時候沒有了心臟的壓迫，兩側肺炎出現顯著的改善，其中一邊「甚至都消失了」。

▲ 蘇一峰引述醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）的研究，指出感冒或肺炎咳嗽的病人更適合趴睡。（圖片取自蘇一峰Facebook專頁）

蘇一峰又補充，俯臥位通氣（Prone Position Ventilation, PPV）、趴睡的主要原理是透過俯臥位改變患者心臟與肺部的相對位置，繼而改變呼吸道的形狀和空氣流動的方式，提高呼吸效率和氧氣交換效果。他表示，趴睡可以減少心臟對肺部的壓力，降低呼吸困難的風險，也能改善肺部的通氣，使更多空氣得以進入肺部，並增加氧氣的交換效率，從而提高血液中的含氧量，達到增加痰液排除、減少咳嗽的效果。

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本港已踏入流感季節，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在電台節目表示，近日天氣轉冷，亦有不少市民外遊回港，預料流感的感染率會持續向上，可能要兩至三周才會回落，呼籲市民盡快接種疫苗。

呼吸系統專科醫生吳健聰醫生指，流感屬於流行性病毒感染，假如病人未曾注射流感疫苗，通常會發高燒、頭痛、嚴重骨骹痛、肌肉痛等病徵，相較傷風感冒，流感嚴重性，包括併發症、死亡率及傳染性，都遠比傷風病症更多。

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資料來源：Facebook@蘇一峰

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