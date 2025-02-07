情人節2025｜美心ROSEmantic情人節蛋糕甜蜜登場 聯乘本地香水品牌推花束香水套裝

▲ 美心西餅由即日起為情侶們帶來2大「ROSEmantic」情人節蛋糕系列，包括「花之愛戀 Floral Romance」及「心有獨鍾Choco Love」，每一口都是甜蜜窩心。

情人節將至，美心西餅由即日起為情侶們帶來2大「ROSEmantic」情人節蛋糕系列，包括「花之愛戀 Floral Romance」及「心有獨鍾Choco Love」，每一口都是甜蜜窩心。

今個情人節，讓這份幸福的味道成為表達愛意的方式，為這個浪漫節日增添儀式感！

「花之愛戀 Floral Romance」精心打造了花束造型的蛋糕，表面採用了少女心滿瀉的粉色系原味及芋頭味香滑忌廉、加入當造鮮紅欲滴的士多啤梨點綴，營造清新淡雅的視覺效果；夾層則融合了Q彈士多啤梨啫喱、爽口士多啤梨片和細膩的原味忌廉，甜而不膩。

另一款「心有獨鍾Choco Love」精緻的心型設計為亮點，精心製作的迷人紅色朱古力玫瑰花作點綴，展現出猶如情人一樣高雅的美感。內餡則包含香濃幼滑的朱古力慕絲、可可軟心醬、朱古力慕絲、爽脆黑朱古力脆珠和瑞典脆莎榛子餡，多重豐富極緻口感激發味蕾，帶來一種獨特的甜蜜饗宴。

由即日起至2月13日期間，美心西餅推出早鳥預訂優惠時段，凡訂購「ROSEmantic」情人節蛋糕系列可專享85折優惠，為情人節做好準備，一起分享滋味、享受屬於倆口子的浪漫時光。

▲ 美心西餅還特意聯乘本地知名香水品牌「Floroma花之滴 」推出情人節特選「Floroma粉櫻花香水及香皂花套裝」。

而享受幸福時刻同時，計劃周到的美心西餅還特意聯乘本地知名香水品牌「Floroma花之滴 」推出情人節特選「Floroma粉櫻花香水及香皂花套裝」，以香氣記錄回憶。「Floroma花之滴」特調清新芳香的粉櫻花味香水及精緻永恆綻放的香皂花束肥皂花，定必令戀人眼前一亮。

就讓愛情的溫度透過香氣在心間緩緩散開，營造出難忘的浪漫氛圍！美心西餅獨家情人節禮遇，凡購買任何蛋糕，可加$158換購「Floroma粉櫻花香水及香皂花套裝」，套裝包括: 10ml粉櫻花味香水1支及香皂花1束。

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