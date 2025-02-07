  • 16°C
香港時間：202527日 (五) 15:48

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

情人節2025｜美心ROSEmantic情人節蛋糕甜蜜登場 聯乘本地香水品牌推花束香水套裝

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

美心西餅由即日起為情侶們帶來2大「ROSEmantic」情人節蛋糕系列，包括「花之愛戀 Floral Romance」及「心有獨鍾Choco Love」，每一口都是甜蜜窩心。

情人節將至，美心西餅由即日起為情侶們帶來2大「ROSEmantic」情人節蛋糕系列，包括「花之愛戀 Floral Romance」及「心有獨鍾Choco Love」，每一口都是甜蜜窩心。

今個情人節，讓這份幸福的味道成為表達愛意的方式，為這個浪漫節日增添儀式感！

「花之愛戀 Floral Romance」精心打造了花束造型的蛋糕，表面採用了少女心滿瀉的粉色系原味及芋頭味香滑忌廉、加入當造鮮紅欲滴的士多啤梨點綴，營造清新淡雅的視覺效果；夾層則融合了Q彈士多啤梨啫喱、爽口士多啤梨片和細膩的原味忌廉，甜而不膩。

另一款「心有獨鍾Choco Love」精緻的心型設計為亮點，精心製作的迷人紅色朱古力玫瑰花作點綴，展現出猶如情人一樣高雅的美感。內餡則包含香濃幼滑的朱古力慕絲、可可軟心醬、朱古力慕絲、爽脆黑朱古力脆珠和瑞典脆莎榛子餡，多重豐富極緻口感激發味蕾，帶來一種獨特的甜蜜饗宴。

由即日起至2月13日期間，美心西餅推出早鳥預訂優惠時段，凡訂購「ROSEmantic」情人節蛋糕系列可專享85折優惠，為情人節做好準備，一起分享滋味、享受屬於倆口子的浪漫時光。

美心西餅還特意聯乘本地知名香水品牌「Floroma花之滴 」推出情人節特選「Floroma粉櫻花香水及香皂花套裝」。

而享受幸福時刻同時，計劃周到的美心西餅還特意聯乘本地知名香水品牌「Floroma花之滴 」推出情人節特選「Floroma粉櫻花香水及香皂花套裝」，以香氣記錄回憶。「Floroma花之滴」特調清新芳香的粉櫻花味香水及精緻永恆綻放的香皂花束肥皂花，定必令戀人眼前一亮。

就讓愛情的溫度透過香氣在心間緩緩散開，營造出難忘的浪漫氛圍！美心西餅獨家情人節禮遇，凡購買任何蛋糕，可加$158換購「Floroma粉櫻花香水及香皂花套裝」，套裝包括: 10ml粉櫻花味香水1支及香皂花1束。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

情人節2025｜戶戶送X興發鮮花推花束送遞服務　限量香氛愛意卡冧冧愛侶
12:54 2025/02/03
情人節2025｜戶戶送X興發鮮花推花束送遞服務　限量香氛愛意卡冧冧愛侶
情人節2025｜法國餅師中環蘇豪開餅店　推情人節餅食嘗法式浪漫
12:51 2025/02/06
情人節2025｜法國餅師中環蘇豪開餅店　推情人節餅食嘗法式浪漫
情人節2025｜Lady M薰衣草抹茶千層蛋糕 雙色千層甜蜜迎情人節
22:48 2025/01/17
情人節2025｜Lady M薰衣草抹茶千層蛋糕 雙色千層甜蜜迎情人節

你可能感興趣

情人節2025｜戶戶送X興發鮮花推花束送遞服務　限量香氛愛意卡冧冧愛侶
12:54 2025/02/03
情人節2025｜戶戶送X興發鮮花推花束送遞服務　限量香氛愛意卡冧冧愛侶
情人節2025｜法國餅師中環蘇豪開餅店　推情人節餅食嘗法式浪漫
12:51 2025/02/06
情人節2025｜法國餅師中環蘇豪開餅店　推情人節餅食嘗法式浪漫
情人節2025｜Lady M薰衣草抹茶千層蛋糕 雙色千層甜蜜迎情人節
22:48 2025/01/17
情人節2025｜Lady M薰衣草抹茶千層蛋糕 雙色千層甜蜜迎情人節
情人節 美食 餐廳情報 品牌 香水 著數優惠 朱古力 蛋糕

最高瀏覽

大S離世丨與大S病況相似兒子帶母遊日　媽媽癱軟氣喘「肺炎併敗血症」靠愛兒1決定救回一命
大S離世丨與大S病況相似兒子帶母遊日　媽媽癱軟氣喘「肺炎併敗血症」靠愛兒1決定救回一命
2025蛇年預測｜李丞責建議9月留港不外遊蛇年災星在東北位　有兩個數字不吉利要特別小心
2025蛇年預測｜李丞責建議9月留港不外遊蛇年災星在東北位　有兩個數字不吉利要特別小心
大S遺產︱具俊曄發文稱遺產盡歸S媽後突然更改　汪小菲宣戰反撃：是誰沒把大S照顧好
大S遺產︱具俊曄發文稱遺產盡歸S媽後突然更改　汪小菲宣戰反撃：是誰沒把大S照顧好
徐熙媛大S去世｜小S兩月前自揭負責籌備家族旅遊　被爆3晚溫泉住宿逾10萬S媽嫌貴不想去
徐熙媛大S去世｜小S兩月前自揭負責籌備家族旅遊　被爆3晚溫泉住宿逾10萬S媽嫌貴不想去
急症室最長等候時間（02月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月07日 時間12:05）