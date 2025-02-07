大S離世丨具俊曄不在乎遺產只要大S　相隔20年感動重逢曾表白：一次補回廿年戀愛

【大S離世／流感／具俊曄／大S遺產／寵妻】徐熙媛（大S）農曆新年期間於日本因流感併發肺炎逝世，終年僅48歲。經過多日沉澱，其丈夫具俊曄昨晚（6日）於IG首度發聲明，透露自己正「經歷無法語言形容的悲傷和痛苦」，更交代將承繼大S遺產的權利全讓給S媽。

最新影片：

具俊曄首度發聲明

具俊曄昨晚（6日）於IG發聲明盼最愛的大S可安息，強調不在乎遺產，將承繼大S遺產的權利全讓給S媽，並以「有位裝很淒涼的淋雨亂跑」，暗諷早前被傳媒影到雨中淋雨的汪小菲。

目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦 ....求求什麼都不要做 只讓我們的熙媛平安安息吧...我會把我所有的(遺產)權利都讓給熙媛的媽媽

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不過，聲明發出不足2小時，具俊曄於提及大S子女的部分作出修改，表示：「關於孩子們應得的財產，希望在律師的監督下，都能妥善把孩子的權利維護好！」

細數具俊曄過去寵妻無極限行為

具俊曄和大S分手逾20年，自大S與汪小菲離婚後，具憑著一通舊電話號碼成功追回女方。兩人舊情復燃後，均非常珍惜對方。婚後不久，男方更將大S「熙媛」的韓語拼音「「희원」刺在手臂上，並在頸上紋上「remember together forever」。

結婚接近3年，男方更是寵妻無極限，小S過去便曾在節目中爆料，指2人日常生活中非常恩愛，不僅沒有起過任何爭執，具俊曄更非常寵妻，對大S有求必應，如會親自餵食，當她嬰兒般照顧。具俊曄當時則笑著回應，因為覺得雙方已經浪費太多時間，所以希望:

正在把20年來沒談的戀愛，全部一次補回來！

除此之外，具俊曄亦在韓國綜藝節目上透露倆口生活的逸事，不工作時便會下廚做大S喜歡的韓式料理，然後陪老婆在床上吃飯、追韓劇，甚至以公主抱的方式抱著大S去廁所或其他地方。如果大S半夜肚餓，他便會立刻起床，幫老婆煮麵，更指「只要跟熙媛在一起，我一點都不累，真的」。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

極度暖男對截肢隊友不離棄

韓國組合「酷龍」成員具俊曄，與拍檔姜元來是「韓流始祖」，1990年代在亞洲紅極一時，當年與大S的戀情亦因為公司的禁令而告終。酷龍在2000年推出的第4張專輯在全亞洲地區創下多個破百萬的銷量。可惜在同年的11月，拍檔姜元來因為車禍導致下半身癱瘓，經紀公司本來提出讓具俊曄單飛，但他拒絕這個提議，堅持在那段時間分擔照顧姜元來的責任，暫停一切幕前活動，與姜元來的家人輪流到醫院照顧他。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

直到2003年，姜元來在車禍官司勝訴並獲得一大筆賠償金，而具俊曄則開始復出演出劇集、成立個人品牌「ALLENA」，並以DJ Koo的身份推出首張個人專輯《光頭密碼》。

相關文章:

大S離世丨大S骨灰傳長放家中背後原因極催淚 小S每日以淚洗面令人擔憂

大S離世丨網傳大S骨灰回台由汪小菲出錢 小S開腔回應：人在做天在看

大S離世︱悲情淋雨立人設散播假新聞 大S經紀人怒斥汪小菲母子5造謠：醜陋的人性讓我看見地獄

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5