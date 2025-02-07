學校動態︱七間將軍澳小學與社區關愛隊合作　身體力行探訪長者送暖心飯盒

▲ 七間將軍澳區小學與西貢關愛隊、家福會及西貢區民政事務處攜手合作，正式啟動「貢·童·關愛將軍澳——Action Kids」社區關愛活動計劃。

【將軍澳/將軍澳小學】為培養學生從小關心社區、實踐關愛精神，七間將軍澳區小學與西貢關愛隊、家福會及西貢區民政事務處攜手合作，正式啟動「貢·童·關愛將軍澳——Action Kids」社區關愛活動計劃。該活動旨在透過專業社工的指導，讓學生學習探訪技巧並參與社區實踐，深入了解社區情況，將愛心轉化為實際行動，幫助社區內有需要的人士，特別是長者，共同營造和諧共融的社區環境。

貢·童·關愛將軍澳 ︳活動背景與目標

「貢·童·關愛將軍澳——Action Kids」是由將軍澳區七間小學與西貢關愛隊、家福會及西貢民政事務處共同策劃的活動。活動以「從小培養關愛心，將意念化為行動，關心老人家」為主題，鼓勵學生走出校園，走進社區，透過親身參與社區服務，了解社區內不同群體的需求，並學習如何以實際行動幫助他人。活動不僅希望培養學生的社會責任感，更期望透過學生的參與，帶動更多家庭和社區居民共同關心社區有需要人士，特別是長者，營造互助互愛的社區氛圍。

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貢·童·關愛將軍澳 ︳七間小學攜手合作 推動社區關愛

參與活動的七間小學包括：博愛醫院陳國威小學、仁愛堂田家炳小學、基督教宣道會宣基小學、將軍澳天主教小學、佛教志蓮小學、保良局黃永樹小學及將軍澳循道衛理小學。這些學校將與西貢關愛隊緊密合作，透過家福會社工的專業指導，讓學生學習探訪長者的技巧，並深入了解社區長者的生活情況。隨後，學生將在關愛隊的帶領下進行實地探訪，將所學知識轉化為實際行動，實踐關愛與奉獻精神。

西貢民政事務專員馬瓊芬女士, JP，在活動啟動禮上表示：「我們希望透過這次活動，讓學生從小培養關心社區的意識，並將課堂上學到的價值觀轉化為實際行動，關心社會上有需要的人士，特別是長者。學生不僅是未來的社會棟樑，更是社區的重要一員。透過一代接一代的努力，從小培養關愛精神，他們的參與將為社區帶來正能量，讓將軍澳成為一個和諧共處、充滿關愛的社區。」

貢·童·關愛將軍澳 ︳學生與社區的雙向成長

活動不僅讓學生受益，也為社區帶來積極影響。在啟動禮當天，學生們已身體力行，分組參與不同活動。部分學生留在學校製作賀年裝飾，期望在農曆新年前由關愛隊成員送給社區內有需要的人士，讓他們感受節日的溫暖；另一部分學生則與關愛隊成員一同攜帶熱騰騰的愛心飯盒，探訪區內長者，為他們送上午餐。學生們的熱情投入，讓社區居民感受到濃濃的關懷。

西貢關愛隊成員表示：「學生們的熱情和投入為我們的社區服務注入了新的活力。他們的參與不僅讓社區居民感受到關愛，也讓學生們學會如何與不同群體相處，培養同理心和責任感。」

參與活動的學生們也紛紛表示，活動讓他們對社區有了更深的認識。參與活動的小學五年級學生分享：

我以前很少接觸社區裏的長者，這次探訪讓我了解到他們的生活並不容易。我會更加珍惜與家人相處的時間，也會繼續參與社區服務，幫助有需要的人。

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貢·童·關愛將軍澳 ︳展望未來 持續推動社區關愛

「貢·童·關愛將軍澳——Action Kids」活動將持續進行，並計劃未來擴展至更多學校和社區組織。主辦方期望透過這項活動，建立一個長期的社區關愛平台，讓更多學生和居民參與其中，共同為將軍澳的未來發展貢獻力量。

參與學校的校長們一致認為，關愛社區的精神需要從小培養。透過這次活動，不僅希望學生學會關心他人，更希望他們成為社區的橋樑，將信念化為行動，帶動更多人參與社區建設，共同營造一個充滿愛與關懷的將軍澳。

貢·童·關愛將軍澳 ︳結語

「貢·童·關愛將軍澳——Action Kids」活動的啟動，標誌著將軍澳區學校與社區的緊密合作邁向新里程。透過學生的參與，活動不僅為社區帶來實際幫助，更為未來的社會培養了一批具有關愛精神和社會責任感的年輕一代。讓我們共同期待，這份關愛的力量將在將軍澳持續發酵，為社區帶來更多正能量與希望。

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