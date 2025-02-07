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學校動態︱七間將軍澳小學與社區關愛隊合作　身體力行探訪長者送暖心飯盒

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

七間將軍澳區小學與西貢關愛隊、家福會及西貢區民政事務處攜手合作，正式啟動「貢·童·關愛將軍澳——Action Kids」社區關愛活動計劃。

【將軍澳/將軍澳小學】為培養學生從小關心社區、實踐關愛精神，七間將軍澳區小學與西貢關愛隊、家福會及西貢區民政事務處攜手合作，正式啟動「貢·童·關愛將軍澳——Action Kids」社區關愛活動計劃。該活動旨在透過專業社工的指導，讓學生學習探訪技巧並參與社區實踐，深入了解社區情況，將愛心轉化為實際行動，幫助社區內有需要的人士，特別是長者，共同營造和諧共融的社區環境。

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貢·童·關愛將軍澳 ︳活動背景與目標

「貢·童·關愛將軍澳——Action Kids」是由將軍澳區七間小學與西貢關愛隊、家福會及西貢民政事務處共同策劃的活動。活動以「從小培養關愛心，將意念化為行動，關心老人家」為主題，鼓勵學生走出校園，走進社區，透過親身參與社區服務，了解社區內不同群體的需求，並學習如何以實際行動幫助他人。活動不僅希望培養學生的社會責任感，更期望透過學生的參與，帶動更多家庭和社區居民共同關心社區有需要人士，特別是長者，營造互助互愛的社區氛圍。

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貢·童·關愛將軍澳 ︳七間小學攜手合作 推動社區關愛

參與活動的七間小學包括：博愛醫院陳國威小學仁愛堂田家炳小學基督教宣道會宣基小學將軍澳天主教小學佛教志蓮小學保良局黃永樹小學將軍澳循道衛理小學。這些學校將與西貢關愛隊緊密合作，透過家福會社工的專業指導，讓學生學習探訪長者的技巧，並深入了解社區長者的生活情況。隨後，學生將在關愛隊的帶領下進行實地探訪，將所學知識轉化為實際行動，實踐關愛與奉獻精神。

西貢民政事務專員馬瓊芬女士, JP，在活動啟動禮上表示：「我們希望透過這次活動，讓學生從小培養關心社區的意識，並將課堂上學到的價值觀轉化為實際行動，關心社會上有需要的人士，特別是長者。學生不僅是未來的社會棟樑，更是社區的重要一員。透過一代接一代的努力，從小培養關愛精神，他們的參與將為社區帶來正能量，讓將軍澳成為一個和諧共處、充滿關愛的社區。」

貢·童·關愛將軍澳 ︳學生與社區的雙向成長

活動不僅讓學生受益，也為社區帶來積極影響。在啟動禮當天，學生們已身體力行，分組參與不同活動。部分學生留在學校製作賀年裝飾，期望在農曆新年前由關愛隊成員送給社區內有需要的人士，讓他們感受節日的溫暖；另一部分學生則與關愛隊成員一同攜帶熱騰騰的愛心飯盒，探訪區內長者，為他們送上午餐。學生們的熱情投入，讓社區居民感受到濃濃的關懷。

西貢關愛隊成員表示：「學生們的熱情和投入為我們的社區服務注入了新的活力。他們的參與不僅讓社區居民感受到關愛，也讓學生們學會如何與不同群體相處，培養同理心和責任感。」

參與活動的學生們也紛紛表示，活動讓他們對社區有了更深的認識。參與活動的小學五年級學生分享：

我以前很少接觸社區裏的長者，這次探訪讓我了解到他們的生活並不容易。我會更加珍惜與家人相處的時間，也會繼續參與社區服務，幫助有需要的人。

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貢·童·關愛將軍澳 ︳展望未來 持續推動社區關愛

「貢·童·關愛將軍澳——Action Kids」活動將持續進行，並計劃未來擴展至更多學校和社區組織。主辦方期望透過這項活動，建立一個長期的社區關愛平台，讓更多學生和居民參與其中，共同為將軍澳的未來發展貢獻力量。

參與學校的校長們一致認為，關愛社區的精神需要從小培養。透過這次活動，不僅希望學生學會關心他人，更希望他們成為社區的橋樑，將信念化為行動，帶動更多人參與社區建設，共同營造一個充滿愛與關懷的將軍澳。

貢·童·關愛將軍澳 ︳結語

「貢·童·關愛將軍澳——Action Kids」活動的啟動，標誌著將軍澳區學校與社區的緊密合作邁向新里程。透過學生的參與，活動不僅為社區帶來實際幫助，更為未來的社會培養了一批具有關愛精神和社會責任感的年輕一代。讓我們共同期待，這份關愛的力量將在將軍澳持續發酵，為社區帶來更多正能量與希望。

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