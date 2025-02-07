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流感高峰期旅遊｜遊日染病恐付天價醫療費　Visit Japan Web加購旅遊保險　簡單3步教學/附翻譯服務

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 9 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

Visit Japan Web加購旅遊保險簡單3步教學。

台灣女星大S徐熙媛在日本旅遊期間因流感併發肺炎逝世。事件令不少準備遊日的港人，都關心當地的醫療服務、購買旅遊保險等事項。日前有網民分享，日本入境申報系統「Visit Japan Web」內提供購買旅遊保險的選項，若遊客不幸在日本染病或受傷，保險公司會直接向醫療機構支付費用，亦提供中文電話翻譯服務。

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流感高峰期旅遊｜Visit Japan Web購買旅遊保險教學

「Visit Japan Web」是日本政府推出辦理入境手續的網，遊客不用填寫紙本，使用QR code便可以過關。日本政府與民間保險機構合作，推出專為海外遊客而設的「東京海上日動日本旅遊保險」，可經「Visit Japan Web」投保。

記者實測經「Visit Japan Web」購買旅遊保險，步驟如下：

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Visit Japan Web購買旅遊保險｜第一步：

  • 使用電子郵件登入，在首頁的「入境後的使用指南」部分，點擊「旅遊保險」按鈕。

Visit Japan Web購買旅遊保險｜第二步：

  • 回答兩條問題，「有否投保海外旅遊保險？」、「保險是否涵蓋昂貴的醫療費用等？」。

Visit Japan Web購買旅遊保險｜第三步：

  • 網頁會跳轉到旅遊保險頁面，要留意入境日本後才可投保。
  • 根據網站資料，醫療費保額最高達1,000萬日圓，COVID-19（新冠病毒）亦涵蓋在內，同時亦提供「口譯服務」 、「醫療機構介紹和安排服務」 ，遊客亦無需即場支付醫療費用。

流感高峰期旅遊｜無需即場支付醫療費 提供翻譯服務

根據「東京海上日動日本旅遊保險」網站介紹，該保險針對在日本逗留不超過31天的訪日外國旅客，在日停留期間突然受傷或生病時可以獲得保險理賠。受保人去醫院前聯絡保險公司，保險公司會直接向醫院支付治療費，亦支援多種語言即時協助。

流感高峰期旅遊｜1日保費800日圓

而保費將根據旅遊日數而定，1日保費為800日圓（約港幣42元）；7日保費為2,960日圓（約港幣155元）提醒大家，保險由申請翌日開始生效，至受保人辦理完日本出境手續當天終止。

流感高峰期旅遊｜購買旅遊保險注意事項

正值流感高峰期，日本、韓國等地疫情升溫，不少熱人都擔心外遊期間感染流感等疾病。TOPick訪問從事保險業20年、現職高富金融集團財富管理部總監的鄧一君，分享購買保險時的注意事項：

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