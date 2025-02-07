  • 17°C
香港時間：202527日 (五) 13:46

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡安全｜企業留意雲端數據庫易受攻擊　黑客愛用弱憑證存取敏感資料

社會

撰文： 曾曉汶

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

隨著企業組織的「上雲」趨勢，不法份子也相繼聚焦關注雲端環境，利用更多相關漏洞，採用更大規模、更大膽的手法，來作出攻擊。Google Cloud Security最新就發表報告並表示，企業在2025年應加緊留意六大重點情況，並提出應對策略。

DeepSeek爭議｜澳洲以國安風險為由　下令禁所有政府設備使用DeepSeek

網絡安全｜網絡釣魚事故創五年新高　HKCERT籲注意AI生成內容被騎劫

Google Cloud Security最新發布2025年上半年《Threat Horizons》報告指出，雲端環境正面臨不斷演變的威脅，不法份子都相繼利用數據外洩或利用身分作為主要的攻擊渠道，並採用不同的方法來逃避偵測。

該機構指出，應留意六大重點：

1）服務帳戶風險：憑證和錯誤配置問題於開初存取時很常見，但過度高的服務帳戶權限和橫向移動策略正成為愈趨嚴重的威脅。近半 (46.4%) 被偵測到的安全警報中，是由於服務帳戶權限過高所造成的。

2）身分利用：在混合環境中，存有漏洞的使用者身分於在地和雲端環境之間的持續存取和橫向移動，可能導致多方的勒索。 超過一半（62.2%）的威脅行為者在獲得存取權限後，會嘗試在環境內橫向移動，並下載專門設計的工具以進入攻擊。

3）雲端數據庫受到攻擊：威脅行為者正在積極利用漏洞和弱憑證來存取敏感資料。在 2024 年下半年，憑證相關漏洞，如選用弱密碼或無密碼仍然是不法份子最常見（45.7%） 的入口點。

4）提高適應性：不法份子正在利用勒索軟件即服務 （Ransomware-as-a-Service）產品並調整策略以逃避偵測。

5）攻擊手段多樣化：該企偵測到一些黑客組織，如TRIPLESTRENGTH，會透過權限提升入侵手段，如假冒向受害者收取帳單費用，並從中以最大程度地獲取利潤。

6）愈趨複雜的策略竊取數據並勒索雲端機構:  不法份子正嘗試繞過雲端服務中的多種身份驗證，來破壞帳戶，並與受害者進行溝通，以獲取最多的利潤。

所以Google Cloud Security呼籲，企業要在2025年保持領先地位，雲端安全策略必須優先考慮數據外洩和身分保護，包括註冊多重身分驗證（MFA）、使用自動及敏感監控和警報、實施強大的身分和存取管理（IAM）政策、建立特定於雲端的備份策略、啟用虛擬機器掃描、以及監控與控制意外成本。

另外，記者日前也親身試玩Samsung Galaxy S25系列，到底佢既AI功能有幾厲害？立刻去片！

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列添AI清影片雜聲功能　上手試玩點樣變清唱！

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列New Brief全新功能　早晚各為用戶提供個人化提醒及總結

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列預設AI圖像生成工具　文字一秒生成不同風格影像

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列通話助手增設轉錄通話功能　通話後即可生成對話文字及摘要

更詳盡報導可參考：三星新機｜演唱會神器再升級　Samsung Galaxy S25系列添音訊AI消除器（多圖+有片）

相關文章

網絡安全｜車企Subaru車聯網被爆出現大漏洞　或致數百萬車主資料、行蹤全曝光
13:00 2025/01/24
網絡安全｜車企Subaru車聯網被爆出現大漏洞　或致數百萬車主資料、行蹤全曝光
網絡安全｜數碼顯示屏潛在風險增　最快三秒即能取得控制權
17:34 2025/01/20
網絡安全｜數碼顯示屏潛在風險增　最快三秒即能取得控制權
AI狂潮｜思科推出全新「人工智能防禦」 保護AI應用程式開發及使用
12:00 2025/01/17
AI狂潮｜思科推出全新「人工智能防禦」 保護AI應用程式開發及使用

你可能感興趣

網絡安全｜車企Subaru車聯網被爆出現大漏洞　或致數百萬車主資料、行蹤全曝光
13:00 2025/01/24
網絡安全｜車企Subaru車聯網被爆出現大漏洞　或致數百萬車主資料、行蹤全曝光
網絡安全｜數碼顯示屏潛在風險增　最快三秒即能取得控制權
17:34 2025/01/20
網絡安全｜數碼顯示屏潛在風險增　最快三秒即能取得控制權
AI狂潮｜思科推出全新「人工智能防禦」 保護AI應用程式開發及使用
12:00 2025/01/17
AI狂潮｜思科推出全新「人工智能防禦」 保護AI應用程式開發及使用
網絡保安 人工智能 地緣政治 手機Apps 數碼轉型 移動裝置 科技產品 Google 黑客 軟件

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

大S離世丨與大S病況相似兒子帶母遊日　媽媽癱軟氣喘「肺炎併敗血症」靠愛兒1決定救回一命
大S離世丨與大S病況相似兒子帶母遊日　媽媽癱軟氣喘「肺炎併敗血症」靠愛兒1決定救回一命
2025蛇年預測｜李丞責建議9月留港不外遊蛇年災星在東北位　有兩個數字不吉利要特別小心
2025蛇年預測｜李丞責建議9月留港不外遊蛇年災星在東北位　有兩個數字不吉利要特別小心
大S遺產︱具俊曄發文稱遺產盡歸S媽後突然更改　汪小菲宣戰反撃：是誰沒把大S照顧好
大S遺產︱具俊曄發文稱遺產盡歸S媽後突然更改　汪小菲宣戰反撃：是誰沒把大S照顧好
徐熙媛大S去世｜小S兩月前自揭負責籌備家族旅遊　被爆3晚溫泉住宿逾10萬S媽嫌貴不想去
徐熙媛大S去世｜小S兩月前自揭負責籌備家族旅遊　被爆3晚溫泉住宿逾10萬S媽嫌貴不想去
急症室最長等候時間（02月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月07日 時間12:05）