親子理財︱馬會推新年理財遊戲及動畫　鼓勵小朋友善用利是錢

▲ 「香港賽馬會智理財教育」最近推出應節遊戲及動畫，鼓勵家長在玩樂中引導子女培養理財觀念及儲蓄習慣。（馬會提供）

【親子理財/馬會/利是】小朋友在農曆新年期間，逗了不少利是，不過在拆利是後，如何學習理財才是令家長頭痛的問題。「香港賽馬會智理財教育」計劃最近推出應節理財遊戲及動畫，鼓勵家長與子女以生動有趣的互動形式，學習理財，增進親子關係。

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由香港教育大學、芝加哥大學、香港家庭福利會等合作推行的「香港賽馬會智理財教育」計劃，預計能惠及70所學校，會對7,800名學生及培訓240名教師，同時透過親子工作坊和講座讓 1,500 位家長認識親子理財。

▲ 「香港賽馬會智理財教育」最近推出應節遊戲及動畫，鼓勵家長在玩樂中引導子女培養理財觀念及儲蓄習慣。（馬會提供）

計劃最近推出應節遊戲及動畫，透過利是錢作為切入點，鼓勵家長在玩樂中引導子女培養理財觀念及儲蓄習慣。其中，「利是錢東南西北遊戲」以色彩繽紛的摺紙遊戲為藍本，每一面都印有由理財教育，專家團隊設計的問題及建議討論方向，啟發小朋友思考如何應對不同的理財問題和情境。

為加強小朋友對儲蓄、花費、捐贈等概念的認識，計劃推出「利是錢小秘訣」動畫，以有趣方式教導善用利是錢的五個小貼士，例如家長與子女一起設定儲蓄目標，當孩子達到目標時，他們可以用利是錢購買「心頭好」。

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