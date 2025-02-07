大S離世︱蔡康永出席活動失態哽咽　4度停頓陷思念悲傷：瘋狂地想念一個人並不丟臉

▲ 蔡康永出席活動失態哽咽 4度停頓陷思念悲傷：瘋狂地想念一個人並不丟臉

【大S／徐熙媛／蔡康永／小S／康熙來了】大S（徐熙媛）2月2日因流感併發肺炎過世，舉世震驚，各界人士紛紛哀悼，其中台灣知名主持人蔡康永日前出席活動時，忍不住悲傷情緒，失態哽咽，令人動容。

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台灣知名主持人兼作家、導演蔡康永，昨日（6日）出席台北國際書展，為日本作家吉本芭娜娜來台宣傳新書奇幻小說《吹上奇譚》站台；新書記者會進行對談主題為「有特殊意義的人們」。

蔡康永分享指，過去自己的書在日本出版，當時被出版社直言不會大賣，沒想到後來書籍竟獲得吉本芭娜娜寫序推薦，讓他感到受寵若驚。為當面向吉本芭娜娜致謝，所以這次吉本來台，他務必到場力撐。不過，在好友大S驟逝後，蔡康永還未曾公開受訪。儘管在書展上仍婉拒媒體訪問，但或許談話主題恰巧與「重要的人」相關，他在朗讀吉本的書時，就忍不住流露出悲傷情緒。

四度哽咽淚灑現場

蔡康永在現場朗讀吉本芭娜娜的短篇小說《廚房》中〈月影〉的故事時，情緒激動：

人面對重大失去時，如果是非常想念的這個人……他有什麼辦法可以……再見到這個人。

開頭短短一句雖未有提及大S，蔡康永卻已陷入悲傷，全程共四度因情緒湧上而哽咽到無法言語，數度淚灑，令人動容。台下觀衆邊啜泣邊拍手給予他鼓勵，現場主持人也對他說「加油」。

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蔡康永整理情緒後表示，如果失去一個人，就在我們想念他、想念到快要發瘋的時候，吉本芭娜娜的書會讓人看到很多跟自己一樣的人、做著一樣瘋狂的行為，從而得到很大的安慰：

你知道，當你想念一個對你來說重要的人，再怎麼瘋狂，都不是一件丟臉的事。

隨後吉本芭娜娜也透露，自己在今年1月時，也失去了一位非常重要的好朋友。

蔡康永悼念大S：直到沒辦法再想的時候

關於思念，蔡康永曾與代班小S（徐熙娣）的大S一同主持《康熙來了》，兩人幽默一搭一唱畫面成經典，俘獲不少觀衆的心。兩人的友情延續至今，當大S離世的噩耗傳出，蔡康永第一時間發佈悼念大S的帖文，惹哭大批網友。他寫道：

我要想像你，仍然安好的生活著。是，我要保持這樣想像，直到沒辦法再這樣想的時候。

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