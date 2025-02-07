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日本旅遊｜橫濱士多啤梨祭巡禮　品嘗稀有士多啤梨品種及甜品

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

2米高的巨型士多啤梨造型，記得要打卡。（相片來源：官網）

日本現時正是士多啤梨當造期，熱愛這水果的你不要錯過正在舉行的橫濱士多啤梨祭，有得食有得睇有得玩，簡直是士多啤梨嘉年華。

一年一度的橫濱士多啤梨祭 ，可吃到日本不同地方出產的珍貴品種、人氣甜點與小吃。（相片來源：官網）

橫濱士多啤梨祭由2013年開始舉辦，舉行地點的橫濱紅磚倉庫，被嬌艷欲滴的士多啤梨包圍，從擺設到餐廳食物，甚至組成士多啤梨小姐小組，大力推廣當時得令的士多啤梨。

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  • 日本各地的稀有士多啤梨也會登場。（相片來源：官網） 首次舉辦「森林家族」士多啤梨主題的工作坊。（相片來源：官網）

    • 今年第12屆活動的主題是「相約」，內容包括來自全國各地的士多啤梨、商店和生產者以及「士多啤梨的多樣化享用方式，開設的40多間店舖，供應士多啤梨甜點、飲料及雜貨等。

    會場內恍如士多啤梨的夢幻空間，其中有一個約2米高的巨型士多啤梨造型，是打卡的經典位置；另外，士多啤梨甜點專門店「Ichibiko」的特別咖啡區也將首次開放。

    Puera士多啤梨和玫瑰花束巴菲雪糕2,900日圓 / 約149港元。（相片來源：官網）

    活動日期：即日至3月2日
    時間：10am至6pm
    入場費：500日圓 / 約25港元
    地點：橫濱紅磚倉庫活動廣場（神奈川縣橫濱市中區新湊1-1 231-0001）

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